富邦美術館重磅大展天價保險費！翁美惠透露 ：比梵谷還貴是「這個險」

富邦美術館將於12月24日推出年底重磅大展「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」集結西洋藝術巨擘的重要真跡，攜手法國瑪格基金會（Fondation Maeght）。富邦藝術基金會執行長翁美慧透露，這次保險費比梵谷還高，是有史以來最貴，因為保險公司有戰爭的相關考量，但大家都知道台灣很安全。

富邦美術館年底重磅大展「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」與法國瑪格基金會（Fondation Maeght）合作，這次有近50件瑪格基金會的重要典藏首度等台，包含雕塑史上拍價最貴作品！

「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」展，聚焦3位藝術家戰後時期創作，包括阿爾貝托．賈科梅蒂(Alberto Giacometti)、胡安．米羅 (Joan Miró)、亞歷山大．考爾德 (Alexander Calder)所開拓嶄新的雕塑造型風格，這次邀請作家蔡康永跨刀錄製語音導覽。

富邦美術館同時間另展出著名法國華裔畫家常玉備受矚目的「粉紅時期」逾 10 件珍貴早期油畫難得曝光。值得年末搶先收藏。

