富邦美術館開幕不到二年獲國際獎項 翁美慧獲頒「年度最佳主理人」

富邦美術館於2024年5月4日開幕。圖為館長翁美慧。（圖／富邦美術館提供）

富邦美術館成立不到二年，近日在「2025 亞洲當代年度之最」評選中，獲選為年度重要觀察案例之一；館長翁美慧自九位亞洲重量級藝術機構主理人入圍者中脫穎而出，獲得「年度最佳主理人」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦於1997年成立藝術基金會，以「分享」和「教育」為初衷，期盼讓藝術成為生活日常，並將此精神融入企業治理中，希望持續累積城市文化資本、培育人才，同時為社會留下可延續的文化能量及資產。

富邦美術館館長翁美慧則表示，謝謝國際藝術媒體的肯定，也感謝富邦對美術館的支持，歷經十年累積而成的富邦美術館，不僅是一份贈予民眾的禮物，更象徵一處連結全球藝術視野的入口，此次肯定將成為持續深化藝術教育、豐富觀眾體驗與創造長遠文化價值的動力。

根據《CANS 藝術新聞》指出，富邦美術館能在極短時間內被國際辨識，關鍵不在於規模或話題操作，而在於長期策展方向清晰、展覽品質穩定，並成功累積觀眾信任。評選認為，這樣的發展模式，在近年亞洲新成立的私人美術館中相當罕見，也顯示企業若以長期視角投入文化公共性，能產生具深度與延續性的社會影響力。

同時，富邦美術館館長翁美慧於《CANS》最後一輪票選中，獲得評委一面倒地選票，榮獲「年度最佳主理人」，並被評為「最受觀眾青睞的臺灣當代私人美術館」。評語指出，其角色不僅是美術館的經營管理者，更是在學術策展、國際合作與大眾溝通之間，建立穩定平衡的文化主理人，讓一座全新的美術館得以迅速被觀眾與專業界共同認可。

