富邦美術館館長翁美慧獲選為亞洲年度最佳主理人

「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」 展，即日起至4月20日盛大展出。（圖片來源／富邦美術館）

《CANS 藝術新聞》公布「2025 亞洲當代年度之最」評選結果，富邦美術館館長翁美慧自九位亞洲重量級藝術機構主理人入圍者中脫穎而出，獲選為「年度最佳主理人」。在競爭激烈的入圍結構中，這項結果不僅引發高度討論，更在評選最後階段形成明確共識。

根據文章原文指出，「評委在最後一輪票選之後，最後一面倒地將高票投給了富邦美術館的翁美慧。」這段關鍵描述，成為理解此次評選結果的重要線索，不是話題操作的勝出，而是在多輪比較、辯證之後，被一致認可的判斷。富邦美術館之所以在最後一輪票選中獲得壓倒性支持，原因並不止於展覽成果，而在於它所體現的是另一個層次的藝術實踐。

廣告 廣告

富邦美術館館長榮獲「2025 亞洲當代年度最佳主理人（Best Art Chief Executive Officer (CEO) & Founder）」殊榮。（圖片來源／富邦美術館）

開館不到兩年即獲重量級肯定，五大特質成為關鍵原因

富邦美術館自 2024 年5月正式開館以來，短短一年多時間，便成為台灣討論度最高的私人美術館之一。這樣的關注並非來自單一話題，而是來自其整體策展邏輯、藝術選擇與觀眾經驗所形成的連續性。評選文章明確指出，富邦美術館可被視最能回應當代觀眾需求、也最受到觀眾青睞的現當代私人美術館。

富邦美術館所昭驗出的五個特質：一、藝術從收藏進入分享的概念；二、基於這樣的心念，更可擴充私人美術館能超越公設美術館繁瑣行政藩籬，建立美術館是個『集夢』的場域；三、它昭驗私人美術館能集合主理人對藝術的選擇、美學的品味、跨館際靈活的合作模式，進而將藝術史更靈活轉換成藝術常識，以更貼近現代受眾，讓藝術每一天也能是日常每一天；四、彌補公設美術館受限行政、經費、人際等束縛，教藝術跳脫成套成組的捆包式展覽格式，以精緻、細緻的拔尖選項來塑造藝術欣賞的另類選擇；五、它塑造台灣企業設立美術館的新典範，企業所屬的美術館不僅僅是美術館，更是企業反饋於社會的文化橋樑。

翁美慧嶄露多元藝術身分下的策展視野，形塑平易近人藝術思考體系

評選指出，翁美慧館長並非以企業管理或市場操作的方式進入藝術領域，而是長期以藝術工作者身分，橫跨創作、策展、藝術家合作與美術館經營，逐步形塑出清晰而穩定的藝術觀與判斷力。她將美術館視為承載集體思想的場域，使藝術史脈絡、當代問題意識與觀眾經驗得以同時被嚴肅對待，策展亦因此不流於快速消費，而是讓作品在空間中留下可被閱讀、可被思考的餘韻。在九位入圍者中，多數來自亞洲重要藝術機構，具備成熟資歷與長年經營經驗；相較之下，成立不久的富邦美術館，卻能在短時間內建立清晰辨識度，關鍵正在於其「一致性」。評選指出，富邦美術館從策展立場、藝術選擇到空間呈現，展現出高度一致的美學判斷，使觀眾即使跨越不同檔期，仍能感受到同一套價值系統持續運作，美術館亦因此逐步累積自身的文化論述。

而富邦美術館最具說服力之處，在於展覽結束之後仍能留下學術與思想痕跡。觀眾不是一次性消費展覽，而是在多次進館中，逐漸理解這座美術館如何思考藝術、如何回應藝術史、以及如何將國際視野轉化為在地經驗。正是這樣的深度，使富邦美術館在評選最後階段獲得評委一致認可。

一條正在成形的私人美術館典範，傾注心思打造可延續文化公共場域

自 1980 年代台灣現代美術體系逐步成形以來，私人美術館在公共文化結構中的定位始終是重要議題。富邦美術館的出現，為此提供了具體實踐——不僅補充公共體系，更以高度自覺的策展實踐，成為推動藝術思想的重要節點。基於此，評委在最後一輪票選中一致將高票投給翁美慧，肯定的不只是個人角色，而是一套已逐漸成熟運作的美術館實踐。評選指出，開館僅一年半的富邦美術館，已展現主理人在美學品味與藝術選擇上的高度自主性，成功將私人美術館引導為一個具思想深度的文化場域。其策展論述能清楚對應觀眾輪廓，並以自然轉譯方式導入學術脈絡，整體展務的穩定與均質表現，富邦美術館勘稱是台灣私人美術館的精華。

富邦美術館翁美慧館長表示，這份肯定就是鼓勵我們朝向更深化教育，豐富觀眾體驗，創造更長遠的文化價值。富邦美術館始終將文化責任視為核心原則，翁美慧故而選擇以親自經營機構的方式投入文化場域，將藝術納入長期發展與制度性結構之中，期望為台灣觀眾留下可持續被觀看、被理解的公共文化空間。翁美慧此一選擇不僅是資源投入，更是一種對時間、專業與世代延續的承諾，體現機構對藝術教育與文化價值的長期承擔。

「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」展，米羅多元媒材創作成亮點。（圖片來源／富邦美術館）

富邦美術館三大展覽以「光」為主軸，米羅多元媒材創作成亮點

富邦美術館三檔年度重點展覽現正展出中，包括「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」、「共鳴：光、愛與色彩的交響」、與「常玉典藏展」。三大展覽皆以「光」為共同主軸，引導觀眾踏上一段「由存在出發、回到自我」的藝術精神旅程，一次縱覽現代與當代藝術的重要脈絡。

「共鳴：光、愛與色彩的交響」即日起展出至 4 月 20 日，匯聚16位重要當代藝術家，透過豐富的現當代作品，引領觀眾分別看見內心的光。（圖片來源／富邦美術館）

「步入永恆」展以「永恆」為題，回應存在、時間、運動與精神性等跨越世代的核心議題。展覽動線依序引領觀眾進入賈科梅蒂、米羅與考爾德三位藝術家的創作世界，展現作品之間的對話與深厚情誼。本次難得呈現米羅多元媒材的創作樣貌，包含首次於亞洲曝光的彩繪青銅雕塑《人物》（Personnage）及從未在台露面的巨幅掛毯。瑪格基金會執行長抵台觀展亦盛讚不已，直言原置於戶外的雕塑在展間中彷彿被賦予新生，觀眾此次無須遠赴海外，即可近距離欣賞珍貴原作。

「共鳴：光、愛與色彩的交響」艾未未運用 37 萬個樂高積木打造近 7 米寬的《最後的晚餐（粉紅）》（The Last Supper in Pink）。（圖片來源／富邦美術館）

「常玉典藏展」首次聚焦常玉珍稀的「粉紅時期」作品，即日起展出至4 月 20 日。（圖片來源／富邦美術館）

「共鳴」與「常玉典藏展」則透過豐富的現當代作品，引領觀眾看見內在之光，前者以樂高積木、霓虹燈、黃銅等 22 種少見而多元的創作媒材，使作品隨視角轉換，交織出截然不同的視覺層次，其中不可錯過艾未未運用 37 萬個樂高積木打造近7米寬的《最後的晚餐（粉紅）》（The Last Supper in Pink）；後者聚焦常玉稀有且逾30年來從未公開亮相的「粉紅時期」作品。常玉被視為二十世紀最重要的亞洲現代主義藝術家之一，其結合東方筆觸與西方色彩的獨特語彙在國際間備受推崇，自創且獨一無二的粉紅色彩語彙尤具代表性。本次展覽特別精選動物與花卉題材，呈現常玉最為純粹的藝術語言，並透過線條、構圖與留白節奏，展現其在東方文化精神與現代視覺語言之間的細膩平衡，誠摯邀請觀眾親臨感受其獨特魅力。

(原始連結)





更多信傳媒報導

國發會2026年目標預告 葉俊顯：人均GDP上看42170美元、經濟成長率4.56%

廉政署與經濟部台電公司共同打造採購廉政平臺 守護對人民穩定供電的承諾

中保科攜榮總 啟動AI韌性醫療新篇章 捐贈23套AI智慧急救訓練模組 15年累計急救訓練超過47萬人

