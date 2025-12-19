中央社

富邦美術館「步入永恆」特展（1） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

富邦美術館籌劃「步入永恆」特展，與法國瑪格基金會（Fondation Maeght）合作，展出瑞士雕塑家阿爾貝托．賈科梅蒂（Alberto Giacometti）作品，24日將正式開展。

中央社記者裴禛攝 114年12月19日

