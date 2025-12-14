富邦美術館《步入永恆》 3大雕塑巨匠首次同台

記者黃朝琴／臺北報導

臺北富邦美術館年末大展《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》24日登場，20 世紀3位最具影響力雕塑家近 50件經典作首次同台，涵蓋米羅巨幅掛毯、賈科梅蒂風動雕塑，以及考爾德珍稀版畫，其中多數首次在臺灣展出，完整勾勒法國瑪格基金會典藏中，跨越雕塑、版畫與工藝的多重風貌。

「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」展，由富邦美術館與法國瑪格基金會攜手打造，聚焦3位藝術家戰後時期創作，包括阿爾貝托．賈科梅蒂(Alberto Giacometti)、胡安．米羅 (Joan Miró)、亞歷山大．考爾德 (Alexander Calder)；透過近50件瑪格基金會的重要典藏，呈現藝術家們以抽象與現代主義為基礎，所開拓嶄新的雕塑造型風格，這次邀請作家蔡康永跨刀錄製語音導覽。

富邦美術館表示，1920 年代，賈科梅蒂、米羅、考爾德分別自瑞士、西班牙與美國抵達巴黎，以大膽且顛覆傳統具象創作，迅速在前衛藝術和超現實主義圈中展露頭角。隨著第二次世界大戰爆發，他們各自返鄉。戰後的創作生涯中，進一步深化了對雕塑形態、尺度與空間的思索，拓展雕塑的無限可能，3位藝術家共同為新時代重新定義雕塑，拓展其觀眾群，並開啟與這個不斷變化的世界對話與互動的多元方式。

該展47件作品，聚焦於他們二戰後的創作，所有展品來自瑪格基金會，歐洲最重要的現代藝術收藏。例如，賈科梅蒂極富存在主義色彩的纖長雕塑，其難得一見、近3米高的大型創作《站立的女人 II》（Femme debout II）。基於對人類形象本質的不懈追尋，賈科梅蒂以纖長而看似脆弱的雕塑，呈現出一個被空間包圍、孤獨存在其中的人，曾刷新「雕塑史上最高拍賣價」的經典作《行走的人 I》（Homme qui marche I）也將首度從南法運抵臺灣展出。

除具革新意義的代表性雕塑，該展也將曝光米羅從未在臺灣露面的巨幅掛毯，米羅靈感源於日常與自然物件，經由他天馬行空的想像力與出人意表的組合轉化，重新塑造現實的樣貌。

考爾德持續拓展對動態雕塑的探索，也創作愈趨龐大的戶外公共雕塑，活化空間並喚起觀者的感知，呈現其根據自然法則運動的抽象動態雕塑，考爾德輕盈動感的雕塑將震撼展出，罕見的版畫也將在展覽現身。

臺北富邦美術館《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》，20 世紀3位最具影響力雕塑家近 50件經典作首次同台。（富邦美術館提供）

賈科梅蒂《行走的人 I》以纖長而看似脆弱，呈現一個被空間包圍、孤獨存在的人。（富邦美術館提供）

米羅巨幅掛毯，靈感源於日常與自然物件，天馬行空想像力與出人意表的組合轉化。（富邦美術館提供）

