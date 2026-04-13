富邦與國泰世華的蔡家憑藉1.09兆元資產 挺進亞洲最富有家族前6強

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彭博社（Bloomberg）統計，國泰和富邦的蔡家總資產增加11%，達到343億美元（約1.09兆台幣），在亞洲富豪家族第6名。（攝影／鄭國強）

儘管人工智慧（AI）投資泡沫化的警訊日漸高漲，但與AI科技相關的財富仍然飛速增長，使亞洲20大富有的家族更加富裕，進一步鞏固他們對亞洲地區經濟版圖的影響力。

《彭博社》（Bloomberg）4月13日一篇報導列出2026年亞洲20大最富家族，從南韓的三星到印度的信實集團（Reliance），旗下眾多公司的財閥乘著晶片、金屬和基礎設施的需求高飛，他們的財富總額成長16%，達到創紀錄的6,470億美元（約20.6兆台幣），台灣國泰金（2882）與富邦金（2881）的蔡氏兄弟家族也名列榜上，位居第6名。

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台灣國泰金和富邦金的蔡家財富名列第6

根據2026年最新統計，台灣國泰金和富邦金的「蔡氏家族」總資產比去年的309億美元增加11%，達到343億美元（約1.09兆台幣），成功擠進亞洲最富有家族排行榜第6名，同時也是台灣唯一入榜的家族。

蔡家的巨大財富凸顯深厚的產業根基。報導指出，自蔡氏兄弟創辦國泰人壽以來，家族後續分家發展為國泰金控與富邦金控兩大金融龍頭，業務範疇更橫跨房地產、電信及零售物流業，展現他們在亞洲市場的強大影響力。

在整個亞洲地區，20大富裕家族掌控的商業帝國並非透過開發AI科技獲利，而是藉著提供核心技術如金屬、晶片和基礎設施來獲利，這凸顯這場繁榮既在創造新財富，也在重塑舊財富。

印度安巴尼稱霸富豪家族的榜首

這些明智的投資，加上香港房地產市場的反彈，使得亞洲20個最富有家族的總財富增長16%，達到6,470億美元，這是自彭博社億萬富翁指數2019年首次編制該榜單以來的最高總增幅和最大年度增幅，但是全球股市隨著美伊衝突，陷入回檔。

新加坡洛桑國際管理發展學院（IMD）教授迪勒曼（Marleen Dieleman）表示，「當前，各國政府的民族主義傾向日益增強，他們希望數據中心和生產能力留在本國，這些家族在AI和製造業佔據有利地位。」

最新排行榜顯示，印度信實工業集團的安巴尼（Ambani）家族以897億美元（約新台幣2.85兆元），位居亞洲榜首，安巴尼在2月表示，信實集團將在未來7年內投資高達1200億美元（約新台幣3.82兆元），用於AI相關的基礎設施。

總部位於孟買的信實集團擁有全球最大的煉油廠，業務已拓展至科技、零售、金融服務和綠色能源領域。他的子女分別負責不同的業務部門。

新鴻基郭家和三星李財富分別位居第2、3

香港新鴻基地產的郭家以502億美元（約1.59兆台幣）排名第2，今年3月，新鴻基地產宣布摩根大通已同意租賃新鴻基位於香港西九龍的藝術廣場大廈，作為主要租戶，租期10年，租用6層樓，面積約25萬平方英尺。

第3名是南韓三星集團的董事長李在鎔家族，坐擁455億美元（約1.44兆台幣）的財富。李在積極推動三星進軍人工智慧和機器人領域的策略。去年，OpenAI的Sam Altman和輝達的黃仁勳訪問南韓期間，李在鎔與他們會面。以農牧起家的泰國卜蜂集團謝家排第4，資產達448億美元（約1.44兆台幣）。

受益AI浪潮最大的莫過於中國宏橋集團張氏家族。去年，隨著投資人對鋁製造商股票的追捧，宏橋集團的股價飆漲近200%，號稱「世界鋁王」的張家資產以447億美元（約1.42兆台幣），名列第5。

這種延展性金屬的吸引力在於耐用、輕質和耐腐蝕性，這些特性使鋁金屬成為伺服器、資料中心和高耗能AI系統以及電動車和再生能源設備不可或缺的材料。

紅牛飲料的許家財富排名第7

其他上榜的家族包括第7名泰國的TCP集團創辦人許書標家族，資產達329億美元，TCP最有名的飲品為紅牛飲料（Krating Daeng）。第8名為印尼針記集團（Djarum）與中亞銀行（Bank Central Asia, BCA）的黃家，資產達到302億美元，

印度Shapoorji Pallonji集團的米斯垂家族（Mistry）、印度OP金德爾集團（OP Jindal Group）的金德爾家族排名依序為第9、第10名，資產分別有295億和294億美元。

第11到20名依序為香港新世界發展的鄭家、香港恒基兆業地產的李家、香港BW集團的包家和吳家、馬來西亞豐隆集團的郭家、印度比爾拉財團（Aditya Birla Group）的比爾拉家族、南韓現代集團的鄭家、香港中華電力的嘉道理家族（Kadoorie）、印度巴賈吉集團（Bajaj Group）的巴賈吉家族、新加坡大華銀行的黃家以及泰國尚泰集團（Central Group）的鄭家。

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