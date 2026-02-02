富邦衝數位金融！產險首創AI人臉辨識投保 集團連10年送暖創世基金會

富邦集團自2017年起，持續捐助創世基金會「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動經費，至今年已邁入第十年，累計捐贈金額突破1.2億元。2026年捐助1325萬元，其中425萬元將認捐「植愛年禮」；另外的900萬元則作為植物人常年服務經費，助力弱勢家庭溫暖過年節。

今(2)日起，創世基金會展開「植愛年禮」送禮到家活動，適逢馬年，創世以「萬馬奔騰、送禮到家開跑」為主軸，象徵愛心如萬馬奔騰般啟動。特別邀請熱心公益的哈雷車隊領騎出發，15台重機以轟隆引擎為開跑儀式吹響號角，展現馬力全開、愛不缺席的精神。

廣告 廣告

由前副總統陳建仁、衛生福利部次長呂建德、臺北市政府社會局副局長林淑娥與富邦慈善基金會董事鄭基男一同化身送禮大使，前往植物人家庭贈送關懷年禮及祝福紅包，年禮包含7道具吉祥意涵之年節佳餚，讓弱勢家庭輕鬆享用營養又豐盛的年菜；紅包代表了大家的祝福，同時並協助這些家庭貼上吉祥喜氣的春聯，為新年打開新氣象。

身為連續17年蟬聯金控獲利王的富邦金，本業也持續衝刺，與旗下子公司以科技驅動金融服務升級，打造便捷數位理財體驗。

包括富邦人壽推出全新「富邦人壽APP」，從使用者需求出發，以「簡單」、「貼心」、「隨行」三大設計理念重塑架構、系統介面，全面優化操作體驗，持續朝個人化、智慧化與互動化邁進。

針對兼顧人身保障與投資理財兩種功能的投資型保單，登入富邦人壽APP即可掌握保單價值合計總額，「投資型保單現況」也會顯示最新報酬率，快速了解資產漲跌動態變化。

此外，開通交易權限亦可辦理投資標的轉換、部分投資終止等多項變更，也能設定目標獲利或停損點，當系統監測到報酬率觸及上下限目標值時，將發送通知信，讓資產管理更具時效性。

富邦證券則是推出新一代投資App「富邦AI PRO」，導入AI投資助理，可即時解析市場訊息並快速彙整法說會重點，協助投資人掌握關鍵資訊。同時，在「富邦AI PRO」推出AI主播，每日播報盤前焦點，並依個人偏好推送個股新聞與盤勢摘要，打造專屬的智慧投資觀測站。(如下圖，富邦證提供)

「富邦AI PRO」將行情、交易與帳務集中於單一平台，支援台股、期權、美股、日股、港股等多市場操作，海外股票並提供即時報價，協助投資人快速掌握跨市場資訊。

APP內建超過1萬組條件可自組策略，並提供盤中監控即時訊號、盤後策略選股與多維度分析，並整合財務、籌碼等資訊，全面提升決策效率。

台北富邦銀行2024年底推出全新行動銀行「Fubon+」，用戶數已突破530萬，2025年登上台灣App Store iOS免費App下載排行榜亞軍，僅次ChatGPT，成功打造智慧金融新生態。

Fubon+整合銀行、保險、證券資源，提供逾200項功能，包括資產負債分析、消費洞察、投資提示與跨產品管理等服務，並運用AI與大數據技術，依需求推播個人化理財資訊如匯款提醒、外幣低點通知等，讓服務更即時貼心。

在金融安全方面，Fubon+導入AI鷹眼識詐模型，可提前辨識異常交易風險，並搭配帳戶安全中心與FIDO行動金鑰，提供多層防護機制，強化交易安全。

富邦產險亦以線上投保結合AI人臉辨識，推出創新「FacePass極速保」服務（如下圖，富邦產險提供），保戶僅需透過行動裝置，即可完成身分驗證與線上簽署，最快3分鐘即可完成投保，翻轉傳統紙本流程，實現兼具效率與安全的嶄新投保體驗。同時也落實普惠金融精神，提供外籍人士使用。

更多品觀點報導

00929配息維持0.1元！3月3日除息 年化殖利率6.2％

00878二月除息0.42元！年化殖利率7.4％ 經理人這樣說

