富邦證券推出台美股定期定額整合平台

富邦證券全新推出「台美股定期定額」整合平台，滿足投資人對小額、長期投資的需求，讓投資人以更簡單、更彈性的方式展開「存股」行動，享受長期經濟成長的價值。「台美股定期定額」新平台整合台股、美股標的介紹、申購流程及回測試算等功能，並新增「股息再投資」的功能，讓投資人除了以小額資金佈局全球市場，並能錢滾錢。

富邦證券表示，全新「台美股定期定額」平台提供高彈性、低門檻的小額投資。台股單筆1,000元即可投資，扣款金額可依每100元台幣調整；美股最低10美元或300元台幣即可參與投資，扣款金額則以10美元或100元台幣為單位設定，讓投資人以更低成本建立跨市場投資組合。「日日扣」功能讓扣款方式更具彈性，台股定期定額每月可自由選擇任六天扣款日，美股定期定額則可自由選擇每月任一天扣款且扣款次數無上限，方便投資人分批投入資金，穩健累積資產。