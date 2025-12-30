富邦證券輔導輝創電子 明日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的輝創電子公司，明(31)日起將受理競價拍賣作業。 圖：富邦證券／提供

[Newtalk新聞] 富邦證券輔導的輝創電子（6722）公司，將於明（31）日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣 33.06 元，自 2025 年 12 月 31 日起競價拍賣至 2026 年 1 月 5 日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於 2026 年 1 月 6 日開始公開申購。

輝創電子是台灣一家專精於汽車電子零組件（如倒車雷達、攝影鏡頭、汽車防盜器等）的專業製造商，長期專注車用電子「全感測技術」，產品線完整，涵蓋多項先進駕駛輔助系統（ADAS）核心元件，並同時供應乘用車、商用車與摩托車市場，是國內少數具備完整感測方案的一階供應商。該公司深耕日系車廠多年，取得豐田（TOYOTA）與本田（HONDA） 認證，品質與技術深獲國際肯定，並積極拓展全球車廠合作，持續提升品牌能見度與市佔率。

輝創電子自 2022 年起近三年營業收入分別為 37.13 億、48.17 億、52.45 億元，年複合成長率達 12.19%。2025 年前三季營收為 38.22 億元，稅後淨利 1.58 億元，每股盈餘（EPS）2.02 元，在全球車市受匯率波動、終端需求與關稅政策等不確定因素影響下，仍展現穩健獲利能力，營運表現亮眼。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，全球車輛技術正朝向「電動化、自動化、聯網化」發展，各國法規強化主動安全配備要求，推升 ADAS 感測器滲透率。隨著AI與高速運算平台導入車載系統，對多感測整合方案的需求將持續增加，有助輝創電子鞏固市場地位，並支撐未來營運成長動能。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

