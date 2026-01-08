富邦證輔導輝創電子完成競拍！均價44.17元 公開申購今截止

富邦證券輔導的輝創電子（6722）公司，昨（7）日完成競價開標。本次競價拍賣股數為7072張，最低得標價格為每股41.96元，最高得標價格為每股140元，得標加權平均價格為每股44.17元，承銷價訂為每股40元。

本次亦將辦理公開申購，股數為1768張，申購價格為每股40元。輝創電子公開申購期間至今(8)日，並將於12日公開抽籤，預計16日掛牌上市。

富邦證券指出，輝創電子專注於車用電子「全感測技術」，產品線完整，並具備服務乘用車、商用車與機車的能力，是國內少數具備完整感測方案的一階供應商。公司已成功拓展日本、美國與東南亞等國際市場，並在車用感測與安全系統領域展現競爭優勢。

富邦證券指出，輝創電子中期策略將透過泰國新廠量產效益，結合跨國供應鏈與在地化服務，深化與國際車廠的策略合作；長期則以技術整合與平台化布局推進智慧駕駛的普及，目標成為國際一階車用零配件大廠的關鍵夥伴。

輝創電子自2022年起，近三年營業收入分別為37.13億元、48.17億元、52.45億元，年複合成長率12.19%。

2025年前三季營收38.22億元，稅後淨利1.58億元，EPS 2.02元。

富邦證副總徐傳禮表示，輝創電子長期深耕車用感測領域，產品涵蓋超聲波雷達、影像偵測與77GHz毫米波雷達三大核心領域，未來將持續朝模組化與系統化應用發展，並提供相關高階智慧感測的解決方案，強化產品的市場競爭力。隨著國際佈局深化與新廠量產效益顯現，輝創電子在智慧駕駛與安全系統市場的前景持續看好。

