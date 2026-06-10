富邦豪擲189億 搶上馬斯克太空火箭

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馬斯克引爆資本市場大戰！旗下SpaceX預計12日在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌，募資規模上看750億美元，估值上看1.77兆美元，有望改寫史上最大IPO紀錄。隨著全球投資人高度關注這場上市案，台灣金融業也正式加入戰局。

富邦金發布重訊，富邦人壽有意參與SpaceX普通股首次公開發行（IPO），申購金額上限為6億美元（約新台幣189億元），成為國內首家宣布參與SpaceX IPO的壽險公司。

董事長拍板定案 後續加碼布局留伏筆

根據重訊內容指出，富邦人壽此次投資案已於9日經董事長核決通過，投資金額不含交易佣金及其他相關稅費，實際交易單位數量及每單位價格仍待確定後另行公告。

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富邦人壽表示，本次投資目的為依《保險法》規定進行壽險資金運用。至於未來一年是否還有其他相關交易，則將視市場情況及公司策略而定。

750億美元吸金秀 太空霸主挑戰IPO新紀錄

市場之所以緊盯SpaceX，不只是因為馬斯克光環，更因為上市規模可能刷新紀錄。根據公開資訊，SpaceX規劃透過IPO籌資750億美元，若順利完成，將挑戰全球資本市場史上最大規模IPO。

而馬斯克掌握的SpaceX，預計於美東時間6月12日以股票代號「SPCX」正式開始交易。該公司業務涵蓋火箭發射、太空運輸及低軌衛星通訊服務。其中，旗下Starlink（星鏈）已成為全球最大的低軌衛星網路系統之一，在全球衛星通訊市場占有重要地位。

此次SpaceX開放包括台灣在內的多個國家投資人參與申購，市場反應熱絡。隨著低軌衛星、太空通訊及相關產業持續受到關注，這場被視為近年最受矚目的IPO案，也吸引全球資金目光。如今富邦人壽宣布參與認購，讓這場太空資本盛宴多了台灣壽險資金的身影。

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