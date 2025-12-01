富邦財經論壇》吳傳文：2026美國領航全球，越南強勢崛起

2026富邦財經趨勢論壇今（1）日上午登場，台北富邦銀行資深副總吳傳文表示，就全球區域市場來看，美國及越南兩大市場值得關注；就產業面來看，看好美國鋼鐵及金屬、鈾礦與自駕車的需求。

吳傳文指出，受益於川普關稅政策影響，市場對於美國鋼鐵及工業金屬需求將持續攀升，另外，隨著AI持續發展，電力需求大增，加上川普的友善核能策略，預期鈾礦投資將再起，而隨著全球步向高齡化社會，將推高自駕車需求，長期有望帶動產業股價成長。

趨勢一： AI 競賽美國受惠大

吳傳文表示，隨著世界各國的AI軍備賽，雲端巨頭齊聚美國，積極採購GPU與擴建資料中心，今年雲端基礎設施資本支出將成長36%，明年將持續成長14%。根據AI所帶來生產力提升估算，預計將為標普500指數增加13兆至16兆美元或29%的市值。另外，全球資料中心總容量中，美國占有超過5成（54%）的主導地位，未來4年內資料中心總容量預計將翻倍成長，美國將成為最大的受惠者。

「我們認為未來人形機器人將扮演把AI帶入實體世界的重要角色。」吳傳文說，如同人類智慧中樞大腦一般，人型機器人最重要、最具價值的部分也是大腦，目前發展機器人大腦企業中，北美與歐洲企業主導約6成，其中以輝達最具潛力。

趨勢二：越南成東協經濟發動機

越南經濟動能強勁，2020年以來GDP年成長表現優於東協四國（印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國），並在近4年獲得GDP年成長平均6.5%的好成績，預計在2030年前可保持平均每年5%的高速成長。

吳傳文表示，越南股市具「高成長、高波動」特性，胡志明指數近年漲幅強勁，股價不再便宜，估值已高於5年平均，但因上漲源於企業獲利持續成長，走勢相對健康，值得長期投資，建議投資人在投資策略上應制定部位比率限制，以控制風險。

趨勢三：美國鋼鐵與金屬獲利回溫

2026年將是美國鋼鐵與金屬企業盈餘反轉的重要一年。近3年數據顯示，美國鋼鐵進口比重明顯縮小，此趨勢將在未來延續。雖然2025年美國鋼鐵與金屬企業盈餘走低，主要原因為原物料價格回落與折舊費用增加，這都將隨著建廠需求擴張與關稅支撐價格而緩解，預期2026年起獲利將重新增長。

吳傳文指出，當前美國的鋼鐵與金屬企業指數相較S&P500股價營收比而言，仍處在歷史相對低位，疊加川普創造的利多題材，投資價值浮現。不過，中國房地產景氣回穩後，鋼鐵產量可能反彈，增加全球供給。雖然中國推動反內卷政策有助抑制產能過剩，但股價不再便宜，投資人仍須留意鋼價波動風險。

趨勢四：美國鈾礦投資再起

美國為降低對中俄核能技術的依賴，積極強化濃縮鈾、燃料製造與核子技術的國內供應鏈。吳傳文表示，核能供應鏈上游（鈾礦、濃縮鈾）與燃料製造多為寡占市場，反應爐的設計製造與設備也高度集中，透過投資相關ETF，能全面參與核能的不同階段（延壽、升級、新建、採用新技術等），並可適度布局SMRs（小型模組化反應爐）等先進的核能技術。

目前核能指數估值位階與標普500相當，但自2023年以來，核能相關指數漲幅已翻倍，標普500漲幅則僅約70%，歷史表現遠優於大盤。然而，SMRs雖為市場矚目焦點，但目前距離全面商業化仍有挑戰，且核能與鈾礦族群對鈾價敏感，股價波動大，投資人須留意政策轉向與估值回檔風險。

趨勢五：自駕車迎兆元商機

全球汽車產業邁向智慧化，預計2026年無人車隊的規模將擴大。隨著未來車輛配備的自動化功能提升，將使自動駕駛汽車成為高度應用機器人技術的行業，10年內可望帶動上看數兆美元的潛在商機。

吳傳文指出，自駕車輛發展將帶動產業鏈的投資機會，投資人可關注包括自動駕駛，例如：雷達組合、晶片及算法組合、以及線控制動系統、線控轉向系統…等、智能座艙以及語音控制等相關類股，整體自駕車產業規模提升，將有望拉動供應鏈的股價表現。

