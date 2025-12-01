富邦財經論壇》陳奕光：台股指數明年呈微笑曲線，Q4衝3萬4000點

2026富邦財經趨勢論壇今（1）日上午登場，富邦投顧董事長陳奕光表示，富邦投顧預期台股大盤指數將以「微笑曲線」走向3萬2000點，建議年中逢低布局，第一、四季為高點，第四季樂觀情境有機會挑戰3萬4000點。

陳奕光表示，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型基金可望成為股市潛在動能、ETF新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，加上2026年台股獲利年增率上看2成，電子、金融、傳產原物料皆有表現空間。

陳奕光提出「金馬選股術（Golden HORSE）」，建議可瞄準Government Defense政府國防、High-speed transmission&HBM高速傳輸及高頻寬記憶體、OpenAI雲端建置供應鏈、Robot & Robotaxi機器人與自駕車、Raw Materials原物料、Semiconductor半導體族群、Electricity & Power電力能源，以及ETF等族群布局。

美股本益比偏高，留意美國期中選舉

陳奕光指出，美國7大科技公司（亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet、甲骨文、蘋果、特斯拉）資本支出回報率呈震盪向下，市場對於持續且龐大的投資能否轉化成高獲利出現質疑聲浪。

美股預估本益比高於歷史平均，2025年10月美國標普500未來一年預期本益比一度高達22.9，11月初雖略降至22.4，但仍遠高於10年及5年的18.8倍及20.1倍平均值。P/S（股價/營收）高達3.3倍，高於前波2021年底2.9倍水準，亦遠高於過去20年1.83倍的均值。

美元指數偏弱，金價、美債轉強

參考史上重啟降息後各類資產表現，若聯準會降息循環暫停後持續降息，美元指數偏弱，金價、美債轉強，美股、銅價先弱後強，油市則先強後弱。

2026年須留意美國期中選舉，政策可望偏多對市場的影響。綜觀股債市多空因素，預期2026年股債雙漲行情可期，建議投資策略採「股債均衡配置+主題投資」。

台股資金奔流，挑戰 3 萬 4000 點

台灣今年出口與GDP成長強勁，全年經濟成長率挑戰6%，由於今年基期高，明年經濟成長率能否「保3」看AI出口需求，預估中央銀行維持2%重貼現率不變，短期內降息機率不高。

針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧分析，年中可逢低布局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。

下半年進入傳統旺季，加上AI新品推陳出新，降息效果刺激經濟成長，股市可望見到一年高點3萬2000點。惟若市場對於AI投資獲利回報時間過長而失去耐心，台股可能下探2萬4500點。但若對龐大的AI算力交易由懷疑轉為樂觀，台股可望挑戰3萬4000點。

