富邦趨勢論壇》羅瑋：Fed利率望回到3% 看好明年股優於債、留意Q1恐出現劇烈波動
[Newtalk新聞] 受美國總統川普的政經變革衝擊，今年全球市場劇烈震盪。展望 2026 年，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，隨主要國家經濟維持溫和成長，貿易談判陸續釋出緩和訊號，整體金融市場可望較今年更可預測。
隨著川普政府明年各項政策明朗化，聯準會（Fed）動向將更清晰。並給出三大基調：全球經濟維持「溫和成長」；各國央行貨幣政策調整近尾聲；區域地緣及國際貿易關係出現變化。看好明年整體配置格局「股優於債」。
留意第一季市場恐出現劇烈波動
不過，羅瑋示警，由於政治與政策風險仍高，「第一季須對金融市場短期的劇烈波動提高警覺」，亦提到，明年第一季市場可能出現類似今年三月底、四月初那樣的劇烈波動走勢，並提出六大觀察重點：
一、法人機構一月實現獲利調節部位
二、美國兩黨協商期限為明年 1／30 日，若協商未果，聯邦政府關門時間可能超過今年的 43 天；
三、明年一月底將公布第四季 GDP 成長率，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害，可能再次震撼市場
四、明年二月科技股公布第四季財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發 AI 投資、科技股波動
五、按過往慣例來看，農曆新年長假年後可能出現補漲、補跌行情
六、聯準會的人事變化及政策動向，可能引領市場氛圍大幅轉變
羅瑋表示，明年主要國家包括美國、歐元區、日本、中國的經濟前景與今年相當，台灣今年則受惠於資通訊產品出口帶動基期較高，根據主計總處最新資料，我國第三季初步統計經濟成長率 8.21%，若第四季成長率能達 7% 之上，全年度經濟成長可望來到 7.37%，但由於今年基期較高，明年經濟成長率估計約 2.5%～3%。
美國中性利率水準預估升至 3.0%
美國經貿政策和央行動向方面，美國對中國及其他貿易夥伴祭出關稅與出口管制，牽動全球供應鏈重組；另方面，聯準會在人事布局與政策路徑上，也成市場高度關注焦點。羅瑋認為，隨著其內部對中性利率與未來降息步調看法分歧，點陣圖顯示，決策官員對政策的意見差異擴大，容易加劇金融市場的短期波動。
羅瑋表示，預期聯準會（Fed）2026 年可能下降 2、3 碼，將美國的「中性利率」降到 3%，以保持通膨穩定且產出達到潛在水準，意味著即便逐步降息了，利率水準也難回到疫情前的超低區間。不過，若明年新上任的主席更積極降到 5 碼，將利率下調至 2.5%，那麼「也不用過度驚慌」。
但羅瑋話鋒一轉，「但如果降非常多，超過 5 碼 以上，可能要特別小心」，因為那表示，可能出現一些使美國經濟走向衰退的利空，導致聯準會需要透過降息來救市。只要美國降息沒有超過 5 碼以上，債券價格，明年全球經濟仍是「股優於債」。
羅瑋指出，現任主席鮑爾任期至明年 5 月 15 日，在川普的主導下，2026 年將出現一個「聽話」的聯準會。而關於聯準會理事庫克（Lisa Cook）的罷免官司，羅瑋表示，此攸關到明年美國地區聯邦儲備銀行的人事案。
羅瑋表示，若庫克果真於明年二月被川普罷免，意味著川普將能任命一位「傾向支持降息」的理事；屆時，態度傾向川普與盼維持獨立運作態度的理事人數形成4：3，川普將能間接掌控12名聯邦儲備銀行總裁的人事權，可能進一步引發市場對「聯準會的獨立性」及「升高政治干預貨幣政策」的疑慮，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致所謂「美元微笑曲線」整體向下平移。
2026「股優於債」黃金繼續上行
主要央行明年降息接近尾聲，進一步降息空間有限，羅瑋歸納，明年資產配置思維為「在風險可控下，整體股優於券」，可規劃在股、債、匯及原物料之間進行動態調整，兼顧成長機會與防禦需求。
股市方面，美國經濟維持溫和成長，AI 投資風潮持續，營收及獲利成長預期將支撐美股表現。歐股與日股則有望受惠於經濟改善預期與資本支出回升，投資人信心可望逐步修復。新興股市表現將高度取決於美國經貿政策走向、美元資金狀況與全球風險偏好。
外匯市場上，聯準會人事變化與政策調整主導市場資金動向，若其獨立性疑慮下降，各國落實貿易談判承諾，將有助於維持美元地位。而隨關稅議題和緩，新興科技增長題材將簇擁資金流向特定非美貨幣。
債市因聯準會進入降息循環，短天期美債殖利率可望維持在相對較低水準，對保守投資人而言，仍具有一定吸引力。然而，鑒於美國政府債務規模龐大與通膨預期尚未完全消除，長天期美債殖利率下行空間可能有限，投資人對持有長天期債券的意願也明顯改變。隨美元流動性不再寬裕，信用債利差則可能出現波動。若市場氛圍反轉及日圓套利交易撤離，將加劇新興市場債券波動。
原物料市場方面，全球經濟成長預期、地緣政治風險與主要產油國政策，將共同決定價格走勢。若 OPEC＋ 維持增產策略，加上美國能源政策偏向提高供給，國際油價有機會維持在相對溫和區間，減輕進口國通膨壓力。此外，在央行與民間投資人資產配置中，黃金及其他貴金屬的比重有逐步提升趨勢，後續仍有上行空間。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
美軍「很快將採取陸上措施」川普：請將委內瑞拉領空視為完全關閉
馬杜洛逃了? 川普禁航令發威 連俄機都怕 美參議員警告戰爭恐代價高昂
其他人也在看
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
焦點股》聯發科：Google TPU訂單 絕處逢生
IC設計龍頭聯發科（2454）從9月起頻遭外資唱衰，各家外資幾乎全面看淡聯發科明年表現，連向來最挺聯發科的美系外資也在短短一週內二度下修聯發科目標價，導致聯發科股價跌跌不休，從9月16日的1545元高點以來，到了11月21日的最低點1130元，暴跌26.8%，更跌破4月股災的低點，沒想到上週因Goo自由時報 ・ 3 小時前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
有機會超車0050？這類ETF崛起「投資人瘋買」 阮慕驊曝2因子是勝敗關鍵
近年台股ETF市場快速膨脹，而去（2024）年最受矚目的莫過於主動式台股ETF，財經專家阮慕驊分析，主動式ETF可以保留比被動式ETF更多的現金部位，被認為有較大的股市多空行情的因應空間，吸引大量投資人出手。至於有沒有機會、如何打敗被動式ETF？阮慕驊指出，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」將會是勝敗關鍵。阮慕驊透過臉書發文分析，主動......風傳媒 ・ 1 天前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 10 小時前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
換屋貸款限制 外界預期央行可能調整
中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...聯合新聞網 ・ 7 小時前
營收衝近1年新高被盯上？國家隊單月脫手聯電2.9萬張 「這封測大廠」慘挨刀23億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近20日上市個股賣超方面，晶圓...FTNN新聞網 ・ 15 小時前