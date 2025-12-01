富邦趨勢論壇》羅瑋：Fed利率望回到3% 看好明年股優於債、留意Q1恐出現劇烈波動

圖：黃偉柏／攝影

[Newtalk新聞] 受美國總統川普的政經變革衝擊，今年全球市場劇烈震盪。展望 2026 年，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，隨主要國家經濟維持溫和成長，貿易談判陸續釋出緩和訊號，整體金融市場可望較今年更可預測。

隨著川普政府明年各項政策明朗化，聯準會（Fed）動向將更清晰。並給出三大基調：全球經濟維持「溫和成長」；各國央行貨幣政策調整近尾聲；區域地緣及國際貿易關係出現變化。看好明年整體配置格局「股優於債」。

留意第一季市場恐出現劇烈波動

不過，羅瑋示警，由於政治與政策風險仍高，「第一季須對金融市場短期的劇烈波動提高警覺」，亦提到，明年第一季市場可能出現類似今年三月底、四月初那樣的劇烈波動走勢，並提出六大觀察重點：

一、法人機構一月實現獲利調節部位

二、美國兩黨協商期限為明年 1／30 日，若協商未果，聯邦政府關門時間可能超過今年的 43 天；

三、明年一月底將公布第四季 GDP 成長率，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害，可能再次震撼市場

四、明年二月科技股公布第四季財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發 AI 投資、科技股波動

五、按過往慣例來看，農曆新年長假年後可能出現補漲、補跌行情

六、聯準會的人事變化及政策動向，可能引領市場氛圍大幅轉變

羅瑋表示，明年主要國家包括美國、歐元區、日本、中國的經濟前景與今年相當，台灣今年則受惠於資通訊產品出口帶動基期較高，根據主計總處最新資料，我國第三季初步統計經濟成長率 8.21%，若第四季成長率能達 7% 之上，全年度經濟成長可望來到 7.37%，但由於今年基期較高，明年經濟成長率估計約 2.5%～3%。

美國中性利率水準預估升至 3.0%

美國經貿政策和央行動向方面，美國對中國及其他貿易夥伴祭出關稅與出口管制，牽動全球供應鏈重組；另方面，聯準會在人事布局與政策路徑上，也成市場高度關注焦點。羅瑋認為，隨著其內部對中性利率與未來降息步調看法分歧，點陣圖顯示，決策官員對政策的意見差異擴大，容易加劇金融市場的短期波動。

羅瑋表示，預期聯準會（Fed）2026 年可能下降 2、3 碼，將美國的「中性利率」降到 3%，以保持通膨穩定且產出達到潛在水準，意味著即便逐步降息了，利率水準也難回到疫情前的超低區間。不過，若明年新上任的主席更積極降到 5 碼，將利率下調至 2.5%，那麼「也不用過度驚慌」。

但羅瑋話鋒一轉，「但如果降非常多，超過 5 碼 以上，可能要特別小心」，因為那表示，可能出現一些使美國經濟走向衰退的利空，導致聯準會需要透過降息來救市。只要美國降息沒有超過 5 碼以上，債券價格，明年全球經濟仍是「股優於債」。

羅瑋指出，Fed 獨立性受干擾，將影響持有美元資產信心，並可能使「美元微笑曲線」下移。 圖：黃偉柏／攝影

羅瑋指出，現任主席鮑爾任期至明年 5 月 15 日，在川普的主導下，2026 年將出現一個「聽話」的聯準會。而關於聯準會理事庫克（Lisa Cook）的罷免官司，羅瑋表示，此攸關到明年美國地區聯邦儲備銀行的人事案。

羅瑋表示，若庫克果真於明年二月被川普罷免，意味著川普將能任命一位「傾向支持降息」的理事；屆時，態度傾向川普與盼維持獨立運作態度的理事人數形成4：3，川普將能間接掌控12名聯邦儲備銀行總裁的人事權，可能進一步引發市場對「聯準會的獨立性」及「升高政治干預貨幣政策」的疑慮，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致所謂「美元微笑曲線」整體向下平移。

2026「股優於債」黃金繼續上行



主要央行明年降息接近尾聲，進一步降息空間有限，羅瑋歸納，明年資產配置思維為「在風險可控下，整體股優於券」，可規劃在股、債、匯及原物料之間進行動態調整，兼顧成長機會與防禦需求。

股市方面，美國經濟維持溫和成長，AI 投資風潮持續，營收及獲利成長預期將支撐美股表現。歐股與日股則有望受惠於經濟改善預期與資本支出回升，投資人信心可望逐步修復。新興股市表現將高度取決於美國經貿政策走向、美元資金狀況與全球風險偏好。

外匯市場上，聯準會人事變化與政策調整主導市場資金動向，若其獨立性疑慮下降，各國落實貿易談判承諾，將有助於維持美元地位。而隨關稅議題和緩，新興科技增長題材將簇擁資金流向特定非美貨幣。



債市因聯準會進入降息循環，短天期美債殖利率可望維持在相對較低水準，對保守投資人而言，仍具有一定吸引力。然而，鑒於美國政府債務規模龐大與通膨預期尚未完全消除，長天期美債殖利率下行空間可能有限，投資人對持有長天期債券的意願也明顯改變。隨美元流動性不再寬裕，信用債利差則可能出現波動。若市場氛圍反轉及日圓套利交易撤離，將加劇新興市場債券波動。

原物料市場方面，全球經濟成長預期、地緣政治風險與主要產油國政策，將共同決定價格走勢。若 OPEC＋ 維持增產策略，加上美國能源政策偏向提高供給，國際油價有機會維持在相對溫和區間，減輕進口國通膨壓力。此外，在央行與民間投資人資產配置中，黃金及其他貴金屬的比重有逐步提升趨勢，後續仍有上行空間。

