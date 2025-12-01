富邦趨勢論壇》陳奕光曝五大動能推升台股上34,000點 「金馬」選股名單揭曉

陳奕光指出，明年在台灣超額儲蓄將突破 5 兆元創新高、貨幣型基金可望成為股市潛在動能、ETF 新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，加上 2026 年台股獲利年增率上看兩成，電子、金融、傳產原物料等均有表現空間。 圖：黃偉柏／攝影

[Newtalk新聞] 富邦金控（2881）今（1）日舉行 2026 財經趨勢論壇，對於 2026 年台股展望，富邦投顧董事長陳奕光表示，投顧預期，台股加權指數將有望以「微笑曲線」看向 32,000 點，建議年中逢低布局，明年第一、四季為高點，第四季樂觀有機會挑戰 34,000 點。

今年台股上演「驚奇秀」，四月份受美國關稅戰衝擊暴跌，後續隨著美、中於日內瓦達成「休戰協議」，緩和市場緊張情緒、再憑藉 AI 出口題材向上衝刺，近期則因市場對美國聯準會（Fed）降息預期降溫，大盤受挫拉回。

陳奕光指出，明年在台灣超額儲蓄將突破 5 兆元創新高、貨幣型基金可望成為股市潛在動能、ETF 新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，加上 2026 年台股獲利年增率上看兩成，電子、金融、傳產原物料等均有表現空間。

市場充斥對 AI 「泡沫與理性」

近期市場高度討論 AI 是否泡沫？陳奕光表示，市場充斥「泡沫與理性」的拉鋸，AI 算力投資十倍速成長，美國 CSP 業者 2018 年資本支出 610 億美元，2030 年將達 8,250 億美元，未來除了 CSP 業者維持雙位數以上成長外，主權 AI 及 OpenAI 模型業者加入，進一步推升雲端建置需求；但看到美國七大科技工司（亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet、甲骨文、蘋果、特斯拉）資本支出回報率震盪向下，市場對於投資持續龐大，能否轉化成高獲利出現質疑。

美國主要科技股營收、淨利與資本支出比重下滑，使市場對 AI 投資出現「泡沫」疑慮。 圖：黃偉柏／攝影

同時，美股預估本益比高於歷史平均，十月美國 S&P 500 未來一年預期本益比一度高達 22.9 倍，11 月初雖略降至 22.4 倍，但仍高於近十年及五年的 18.8 倍及 20.1 倍平均。股價／營收比達 3.3 倍，高於前波 2021 年底 2.9 倍水準，亦遠高於過去 20 年均值 1.83 倍。

此外，陳奕光認為，美股巴菲特指數（市值／GDP）逾 240%，趨近 2021 年因擴大量化寬鬆創下 248% 歷史新高，代表貨幣現象「過熱」；加上台股巴菲特指數高達 382%，且漲勢較美股更加集中，追價籌碼集中少數個股，助漲助跌效應更強，籌碼波動風險升高。

第三季美股融資餘額破 1.1 兆美元，較去年底增 2,200 億美元或近 25%。且美股槓桿率已達 5%，趨近於 2000 年「dot.com」泡沫及 2007 年次貸風暴時期的 5.5%～5.7% 水準，槓桿熱度有過高之虞。陳奕光提醒，資金恐慌易升高金融危機風險，也應同時關注美國金融業逾放狀況對消費的影響。

留意美國 2026 期中選舉

陳奕光指出，貨幣政策也是重要觀測指標，聯準會政策利率朝 3% 中性利率，12 月結束縮表，下一任主席政策節奏可望符合川普期待。隨美國公債殖利率區間下移，資金持續流入，其他央行緩步降息，陸續達到降息目標；而日銀將採溫和升息基調，台灣今年出口與GDP成長強勁，央行維持 2% 重貼現率不變，預期短期內降息機率不高。

回顧史上重啟降息後各類資產表現，若聯準會降息循環暫停後持續降息，美元指數（DXY）偏弱，金價、美債轉強，美股、銅價先弱後強，油市則先強後弱。2026 年須留意美國期中選舉，政策可望偏多對市場的影響，預期明年「股債雙漲」行情可期，建議投資策略採「股債均衡配置＋主題投資」。

台股 2026 有望挑戰 34,000

在台股趨勢展望，陳奕光指出，市場預期台灣明年超額儲蓄將首次破 5 兆元大關，達 5.1 兆元，超額儲蓄率達 17.8%，加上定存利率仍低，資金有望流入股市或ETF市場；另外聯準會九月再次啟動降息，按過去經驗，估計美國貨幣型基金自 12 月起到明年二月便將流出，並在半年內釋出 10% 約 7,500 億美元的資金，為全球資本市場增添額外動能。

台股ETF交易蓬勃發展，隨著主動型ETF加入，可望挹注股市的資金動能。當沖佔比及融資市值比仍有空間，估計2026年當沖交易佔比將有10~11%、融資占比仍有0.15~0.2%的提升空間，當沖融資將更趨熱絡。

2026 年，台股將走出今年對等關稅及新台幣大幅升值陰霾，加上 AI 強勁需求，帶動權值電子股業績成長，預估明年台股獲利年增 20%，來到 5.3 兆元。明年電子股主要受 AI 伺服器及 Edge AI 需求帶動，預估獲利成長 22%；金融股受惠股匯債市回溫，預估獲利成長 7%；傳產原物料因受惠政策及降息而走出谷底，預估獲利成長 20%。富邦投顧建議，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。

第一季公司召開董事會、公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上輝達 GTC 大會帶動 AI 題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子「五窮六絕」，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上 AI 新品推陳出新，降息效果刺激經濟成長，股市可望見到一年高點 32,000 點。

陳奕光提醒，若市場對 AI 投資獲利回報時間過長而失去耐心，台股恐下探 24,500 點。但對龐大 AI 算力交易若由轉為樂觀，台股可望挑戰 34,000 點。 圖：黃偉柏／攝影

拋「金馬選股術」 留意五大商機

陳奕光提出「金馬選股術（Golden HORSE）」，建議可瞄準政府國防（Government Defense）、高速傳輸及高頻寬記憶體（High—speed transmission＆HBM）、OpenAI 雲端建置供應鏈、機器人與自駕車（Robot & Robotaxi）、原物料（Raw Materials）、半導體族群（Semiconductor）、電力能源（Electricity & Power），及相關ETF等族群布局。





※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

