富邦趨勢論壇》2026看好美國領航、越南崛起 吳傳文曝5大機會與風險
[Newtalk新聞] 時序將邁入 2026 年，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文於今（1）日「2026富邦財經趨勢論壇」中揭曉五大趨勢，就全球區域市場來看，美國、越南兩大市場值得重點關注；就產業方面，受益於川普關稅政策影響，市場對美國鋼鐵、工業金屬需求將持續攀升。
另隨 AI 持續發展，電力需求大增，加上川普的友善核能策略，預期鈾礦投資將再起，而隨著全球步向高齡化社會，將推高自駕車需求，長期有望帶動產業股價成長。
趨勢一：美國領航全世界 火力全開布局AI
今年美國名目GDP預計更將成長至 30.5 兆，約占全球 27%，在 AI 需求快速成長下，晶片銷售全球市占率高達 50.4%。美國仍將是全球經濟的核心驅動力，且今年各國陸續承諾對美投資，主要國家合計投資將高達 6 兆美元以上；科技龍頭蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）分別宣布對美投資 6,000 億、5,000 億及 1,650 億，進一步鞏固美國在 AI 生態系中的核心地位；IMF 與多家投資銀行評估，受 AI 相關資本支出與資料中心擴建支撐，美國經濟成長具備相當的韌性。
吳傳文表示，隨世界各國的 AI 軍備競賽，雲端巨頭齊聚美國，積極採購 GPU 與擴建資料中心，今年雲端基礎設施資本支出將成長 36%，明年將持續成長 14%。據 AI 所帶來生產力提升估算，預計將為標普 500 指數增加 13～16 兆美元或 29%市值。另外，全球資料中心總容量中，美國占有超過 5 成（54%）的主導地位，未來四年內，資料中心總容量預計將翻倍成長，美國將成為最大的受惠者。
未來人形機器人將扮演把 AI 帶入實體世界的重要角色，如同人類智慧中樞大腦一般，人型機器人最重要、最具價值的部分也是大腦，目前發展機器人大腦企業中，北美與歐洲企業主導約 6 成，其中以輝達最具潛力。此外，吳傳文指出，降息使企業融資成本降低，科技股因高成長性、資本效率與市場偏好，往往能跑贏大盤，近 20 年平均報酬達 17%，居11大產業之冠。而美國科技類股擁有高毛利率與強勁現金流，即使經濟放緩，堅實的財務體質具備抗壓性，投資人可多加關注。
趨勢二：東協經濟發動機 越南強勢崛起
近年深受全球投資人關注的東協市場中，越南是箇中翹楚，其人口已在 2023 年正式突破一億，目前正處在人口結構的「黃金時期」，勞動力充足且總人口數持續上升，預計還能持續享有人口紅利約 11 年。越南經濟動能強勁，2020 年來 GDP 年成長表現優於東協四國（印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國），並在近 4 年獲得GDP年成長平均 6.5% 的好成績，預計在 2030 年前可保持平均每年 5% 的高速成長。
越南政府積極推動大型基建，包括總長 1,541 公里的南北高鐵、河內／胡志明市地鐵、高速公路、隆城國際機場、主要港口升級與河運等，並同步通過「第八版國家電力發展計畫」，以滿足越南逐步上升的電力需求，在現有電網基礎上鼓勵發展再生能源，以風能、太陽能為優先，同時將核能納入規劃中，放眼 2045 成為已發展國家。
吳傳文表示，越南在經濟快速發展下，不僅企業融資需求持續上升，其中產階級也急遽擴張，推升財管、個人金融與消費動能。預計未來八年內，貸款總額將以年複合成長率（CAGR）13.5% 成長至 2 兆美元；同時，未來五年零售總額將以 CAGR 增加 12%，至 5,470 億美元。其中，越南政府大力推動電商發展，預期 2030 年相關金額上看 1,000 億美金，達全國零售總額之 20%。
越南股市具「高成長、高波動」特性，胡志明指數近年漲幅強勁，股價不再便宜，估值已高於五年平均，但因上漲源於企業獲利持續成長，走勢相對健康，值得長期投資，建議投資人在投資策略上應制定部位比例限制，以控制風險。
趨勢三：川普保護下的機會 美國鋼鐵與金屬
2018 年美國擴大關稅與反傾銷措施，使全球鋼鐵產量增速受抑，同時推升美國鋼鐵價格維持高位。今年川普上任後，要求企業回流美國與擴大投資，科技龍頭蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）都宣布在未來五年將在美國投入數千億美元用於工廠建造，為鋼鐵、礦產與工業金屬市場帶來龐大需求。
2026 年將是美國鋼鐵與金屬企業盈餘反轉的重要一年。近三年數據顯示，美國鋼鐵進口比重明顯縮小，此趨勢將在未來延續。雖今年美國鋼鐵與金屬企業盈餘走低，主因是原物料價格回落與折舊費用增加，這都將隨著建廠需求擴張與關稅支撐價格而緩解，預期明年起獲利將重新增長。
吳傳文指出，過去美國製造業建廠增速自高檔往下修正時間約為兩年，本輪下行週期自 2023 年 4 月已走了 27 個月，意味著建廠支出修正期應離結束不遠。當前，美國的鋼鐵與金屬企業指數相較 S&P500 股價營收比而言，仍處在歷史相對低位，疊加川普創造的利多題材，投資價值浮現。
趨勢四：核能復興浪潮 鈾礦投資再起
福島核災後，歐美反核聲浪重創核電產業，但近年因全球能源需求攀升與減碳壓力推動核能重新受到重視，目前全球有 61 座核反應爐正在興建中，中俄僅佔32座，但設計來自中俄的比例卻高達 9 成，全球核電技術仍高度仰賴中俄。美國為降低對中俄核能技術的依賴，積極強化濃縮鈾、燃料製造與核子技術的國內供應鏈。
近年來，隨電力需求大增與對乾淨能源及電力可靠性的重視，各國不僅考慮建造大型核電機組，也增加對 SMRs 等新技術投資，由於核電廠布建到商轉時間長，短中期將以重啟、延壽、升級提升發電容量，川普五月簽署行政命令，支持加速核電機組功率提升，預估將有 50 座反應爐進行升級。
此外，核電廠不斷擴張將帶動鈾需求成長，過往鈾礦勘探和生產的投資一直不足，依據估計，至 2040 年，鈾供應缺口將從今年的約 2,000 萬磅增加到約 1.3 億磅。
吳傳文表示，核能供應鏈上游（鈾礦、濃縮鈾）與燃料製造多為寡占市場，反應爐的設計製造與設備也高度集中，透過相關ETF，能全面參與核能的不同階段（延壽、升級、新建、採用新技術等），並可適度布局 SMRs（小型模組化反應爐）等先進的核能技術。目前核能指數估值位階與 S&P 500 相當，但自 2023 年以來，核能相關指數漲幅已翻倍，S&P 500 漲幅僅約 70%，歷史表現遠優於大盤。
然而，SMRs 雖為市場矚目焦點，但目前距全面商業化仍有挑戰，且核能與鈾礦族群對鈾價敏感，股價波動大，投資人須留意政策轉向與估值回檔風險。
趨勢五：自駕車時代上路 產業迎兆元商機
全球汽車產業邁向智慧化，自駕技術快速進化。去年全球智駕／自駕汽車市場規模已達 3,709 萬台。自駕程度可分等五級，目前市場上以 Level 1、Level 2 為主流，世界經濟論壇預期 2035 年全球新車中，具環境辨識能力的 Level3 和系統具完全自駕能力 Level 4 的佔比將提升至約 8%。
現階段，最活躍的無人駕駛車市場在美國和中國，以卡車、計程車最受重視，自駕卡車可減少勞動力成本與疲勞駕駛，自駕計程車則被視為是改善城市交通的重要關鍵，各家大廠已啟動測試或小規模試營運，預計 2026 年無人車隊的規模將擴大。隨著未來車輛配備的自動化功能提升，將使自動駕駛汽車成高度應用機器人技術的行業，10 年內可望帶動上看數兆美元的潛在商機。
吳傳文指出，全球少子化的趨勢下，勞動人口短缺、人口結構高齡化的問題將逐漸浮現。商業車輛面臨駕駛缺工、長途疲勞駕駛等議題，高齡駕駛者也帶來潛在的交通安全疑慮，社會結構改變將推升自駕車需求。隨著自駕車輛發展，投資人可關注包括自動駕駛（例：雷達組合、晶片及算法組合、以及線控制動系統、線控轉向系統等）、智能座艙及語音控制等相關類股，整體自駕車產業規模提升，將有望拉動供應鏈的股價表現。
