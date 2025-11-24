富邦金前三季獲利逾909億 蔡明興親曝四大策略強攻長壽經濟
富邦金（2887）今（24日）舉行2025年第三季法說會，前9月自結稅後淨利909.1億元，每股盈餘EPS為6.23元，領先同業；董事長蔡明興表示，金控積極落實「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，對於高齡社會需求及政府政策，旗下人壽、銀行、產險及證券子公司積極關懷失智友善、高齡憂鬱等議題，導入專業訓練、優化硬體與數位服務，打造銀髮金融友善服務。
富邦金控並已於本月10日公布10月份自結稅後淨利179.2億元，累計今年前10月稅後淨利1,088.4億元、每股盈餘為7.51元，雙雙續居金控業之冠。
旗下子公司亦表現亮眼，富邦人壽前9月稅後淨利位居市場第一；台北富邦銀行前9月稅後淨利續創歷年同期新高；富邦證券重要業務市場排名維持前三大；富邦產險稅後淨利年增48.6%。
截至2025年9月底，富邦金控總資產逾12.4兆元、年成長5.0%，淨值9,434億元，普通股每股淨值達62.02元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0.99%與12.80%。
富邦人壽前9月稅後淨利478.4億元，居業界第一；分紅型與外幣商品推升動能。以分紅商品為主力，帶動初年度保費年成長5.2%；並持續轉型分期繳，續年度保費年成長6.4%，總保費收入年成長6.0%。
在初年度保費收入方面，商品銷售持續朝向分期繳及保障型等高CSM商品為主，分期繳佔比由58.1%提升至62.2%，同時，美元分紅型商品銷售佳，帶動外幣保單佔比由40.4%提升至51.0%；分期繳商品比重持續提升，帶動初年度等價保費FYPE成長8.3%，FYPE/FYP比率自45.5%提升至46.9%。
富邦人壽投資組合上，前9月適時實現股票資本利得，國內、外股票報酬率均超越大盤指數；現金維持相對較高水位，將視市況動態調整資產配置。避險組合部分，下半年以來美元逐步走穩，同時在外價金新制下，外匯利益全數提存，有利於累積外匯準備金，強化抵禦外匯波動之能力。
台北富邦銀行2025年前9月稅後淨利291.7億元，年增16.2%，續創歷年同期新高。整體淨收益年增11.0%，其中，利息淨收益年增11.5%，反映存放款規模成長及淨利差提升；財管及信用卡業務持續貢獻手續費收入成長，帶動整體手續費淨收益年增13.2%，其中，信用卡淨手收年增13.7%，主因海外消費提升及部分權益調整帶動；財富管理淨手收年成長11.8%，主要來自於共同基金及銀行保險持續貢獻。
富邦證券2025年前9月稅後淨利76.3億元，年減6.1%；經紀、融資、借券等重要業務市場排名維持前三大，利息及承銷業務收入成長帶動其他收入成長。
富邦產險2025年前9月稅後淨利51.0億元，年成長48.6%；簽單保費收入成長4.5%，市佔率達24.0%，續居市場龍頭。
富邦華一銀行稅後淨利4.56億元人民幣，較去年同期成長39.6%，主因為利息淨收益及債券資本利得增加。公司及零售放款均呈雙位數成長，帶動放款年增25.7%；存款部份，則因台商存款貢獻提升使存款年增14.1%。
