富邦金前三季獲利逾909億、EPS 6.23元 看台灣經濟「結構穩定」但有四變數
富邦金控24日舉行2025年第三季法說會，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠。（圖片來源／信傳媒編輯台）
富邦金控 （2881）昨（24）日舉行2025年第三季法說會，公佈前9月自結之財務數字及營運狀況，前9月稅後淨利909.1億元，每股盈餘（EPS）6.23元，皆居金控業之冠。
資產方面，富邦金前三季總資產規模逾12.4兆元，淨值為9,434億，分別年增5%、0.3%。普通股每股淨值62.02元。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為0.99%與12.80%。
針對股民們關心的股利政策，總經理韓蔚廷表示，配股政策目前沒有改變，「會以現金股利為主」，目前處於編預算階段，將考量整體業務發展需要及股東期望，到明年第一季時，再進行確切報告。
富邦金控股價24日走強，終場收在 92元，較前一交易日大漲 3.3元，漲幅 3.72%，重回九字頭。盤中最高一度來到 93元、最低 89元，成交量放大至約 9.97萬張，成交金額逾 91億元，買盤明顯回籠。
富邦壽賣股賺千億，外價金達876億規模、CSM 500億可望達標
富邦人壽今年前9月稅後淨利478.4億元，居業界第一；主要以分紅商品為主力，帶動初年度保費年成長5.2%；並持續轉型分期繳，續年度保費年成長6.4%，總保費收入年成長6.0% 。
在匯率與避險策略方面，富邦金投資人關係部資深協理王家慧指出，下半年已開始適用外價金新制，避險成本僅會反映經常性避險成本與固定提存兩項，匯兌損益則全數提列於外價金，不再反映於損益表。
隨著新台幣匯率逐步走穩，外價金餘額自9月底的770億元，增至10月的876億元，抵禦外匯波動的能力大幅提升。公司未來將持續累積並擴大外價金規模，並依市場情勢機動調整避險比例，以達到節省避險成本的效果。
避險後，富邦人壽經常性收益率較去年同期提升至2.42%，總投資報酬率為4.23%，後續亦將視市況動態調整避險比例。隨著金融市場回升，帶動金融資產未實現餘額改善，截至2025年9月底，富邦人壽淨值比約11.4%，RBC約400%。
進一步觀察富邦人壽財報，前9月國內外股票實現資本利得 1114.29 億元，較去年同期減少6.27%；債券類則實現損失 0.55 億元，損失較前一季減少。法人問及富邦人壽股票未實現評價餘額 （URCG）至第三季狀況，富邦壽回應約 700 億元，但因目前市場波動較大，將持續關注 URCG 餘額。
而富邦人壽今年立下500億元CSM目標，目前達標進度？富邦人壽表示，前9月已經達到400億元以上，仍朝目標持續邁進。國內保險業2026年元旦將接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號），CSM將是衡量壽險公司長期獲利能力的重要指標，同時也是增加償付能力的自由資本。
富邦銀稅後淨利創歷年同期新高，手續費、利息雙雙年增逾一成
台北富邦銀行前9月稅後淨利291.7億元，年增16.2%，續創歷年同期新高。整體淨收益年增11.0%，其中，利息淨收益年增11.5%，反映存放款規模成長及淨利差提升。
財管及信用卡業務持續貢獻手續費收入成長，帶動整體手續費淨收益年增13.2%。其中，信用卡淨手收年增13.7%，主因海外消費提升及部分權益調整帶動；財富管理淨手收年成長11.8%，主要來自於共同基金及銀行保險持續貢獻。
另外三子公司盈利狀況，富邦證券前9月稅後淨利76.3億元，年減6.1%；富邦產險前9月稅後淨利51.0億元，年成長48.6%；富邦華一銀行稅後淨利4.56億元人民幣，較去年同期成長39.6%。
明年經濟展望》富邦金：與今年差不多，「這四點」需要注意
媒體問及對明（115）年總體經濟看法，富邦金指出，明年市場上不確定因素明顯下降，各國央行降息循環明年將告一段落，台灣整體經濟狀況表現應與今年差不多，只不過因今年成長率基期較高，因此數據會放緩，但整體而言，結構仍相當健全。
明年需要注意四項不確定因素，第一，經濟情勢發展與金融市場動盪，關鍵仍在美國經貿政策，對於本國或他國實體經濟造成何種衝擊，大概要到明年1月份公布第四季經濟成長數據才會顯現；第二，關鍵國家之談判，包含加拿大跟墨西哥，至今仍未有實質進展，後續須留意。
第三則是聯準會（FED）政策與人事變化，FED降息步調以及FED主席在明年五月任期屆滿，後續人選是誰等都會對金融市場造成影響；最後，關注各個國家政治與地緣政治發展，美、日、歐洲等主要國家的明年財政預算案都與國會呈現拉鋸狀況，另外國際原物料跟能源價格後須發展都是需要關注的。
王家慧說明第4季後的資產配置方向時指出，目前觀察到美國經濟與就業數據仍維持穩健，加上美國財政面可能仍有發債需求，利率雖自高點回落，但整體仍處於高檔區間震盪。未來將持續關注經濟數據變化與降息進程，並視市況與利率水準，適時增加債券部位，以拉高整體經常性收益。
在股市操作上，王家慧表示，AI需求依舊強勁，對後市維持「審慎樂觀」看法，將持續關注AI概念股與產業龍頭個股，並以區間操作為主軸。
