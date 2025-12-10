富邦金前11月賺逾1207億 每股稅後盈餘8.35元

富邦金控旗下的北富銀、證券今年累計獲利，均創歷史新高。（圖／富壽提供）

13家金控前11月自結獲利數據皆已出爐，由富邦金（2881）領先，2025年前11月稅後淨利1,207.1億元、每股稅後盈餘EPS為8.35元；金控及北富銀、產險、證券在單月獲利皆創歷史新高；人壽為同期次高；北富銀、證券的累計獲利則均續創歷史新高。

目前公告金控部分，國泰金的每股稅後盈餘EPS為7.15元，中信金EPS為3.76元，元大金2.5元，兆豐金2.16元，玉山金2元，永豐金1.87元，台新新光金為1.79元，第一金為1.77元，華南金1.75元，凱基金1.63元，合庫金1.26元，國票金0.57元。

富邦金控2025年11月自結合併稅前淨利140.9億元、稅後淨利118.7億元。累計前11月合併稅前淨利1,399.6億元，稅後淨利1,207.1億元，每股稅後盈餘EPS為8.35元。

富邦人壽11月稅後淨利為74.5億元，為歷年同期次高，累計前11月稅後淨利676.5億元。本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。保障型及分期繳商品推動成果亮眼，累計前11月初年度等價保費收入(FYPE)達482億，較去年同期成長4％，預估排名業界第二。

台北富邦銀行11月稅後淨利23.6億元，累計前11月稅後淨利347.7億元，分別較去年同期成長34％及20％，續創單11月及累計前11月稅後淨利歷年新高紀錄，主係核心業務動能穩定，累計前11月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期年增13％及14％，帶動營收雙位數成長。

富邦產險11月稅後淨利5.9億元，累計前11月稅後淨利62.8億元，較去年同期成長80％；11月整體簽單保費51.8億元，較去年同期成長7％，其中工程險因掌握綠能保險商機，較去年同期成長84％，表現最為亮眼。

富邦證券11月稅後淨利達11.1億元，受惠成交量持續放大，台股加權指數同步創新高（28,554點），推升證券金融資產獲利表現亮眼，單月獲利已連續六個月突破10億元。累計前11月稅後淨利達97.6億元，年增3％，續創單月及累計同期歷史新高。

