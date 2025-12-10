富邦金前11月EPS達8.35元稱霸！國泰金7.15元居次 金控獲利一表掌握

金控11月暨前11月獲利出爐，其中，富邦金11月自結合併稅後淨利118.7億元，寫下歷年同期新高；累計前11月合併稅後淨利1207.1億元，每股稅後盈餘(EPS)衝上8.35元，蟬聯金控獲利王。

國泰金自結11月稅後淨利146.2億元，累計前11月稅後淨利1088.4億元，EPS達7.15元，持續保持金控獲利亞軍地位。

中信金11月自結稅後盈餘70.08億元，累計前11月合併稅後盈餘743.52億元，續創歷年同期新高，EPS為3.76元，在金控當中持續排名第三。

同樣創下歷史新高的還有玉山金、永豐金、第一金、華南金。

富邦金控

11月自結合併稅前淨利140.9億元、稅後淨利118.7億元，寫下歷年同期新高。累計前11月合併稅前淨利1399.6億元，稅後淨利1207.1億元，每股稅後盈餘(EPS)為8.35元。

子公司台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券單11月獲利皆創下歷年同期新高，富邦人壽亦為歷年同期次高；累計前11月獲利，北富銀、富邦證皆續創歷史同期新高紀錄，富邦產險亦為歷年同期次高。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

●富邦人壽

11月稅後淨利74.5億元，為歷年同期次高；累計前11月稅後淨利676.5億元。本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。

股市方面，加權指數11月於27000點附近區間震盪，台股部位持續實現資本利得。

債市方面， 11月公債利率呈現震盪整理，富邦人壽掌握時機配置債券，以能提升未來經常性收益為目標。

匯市方面，股市震盪伴隨外資匯出，11月美元兌台幣升值2.14%，有助公司持續累積外匯價格變動準備金。後續將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

富邦人壽個體累計前11月初年度保費收入(First Year Premium)達1051億元，總保費收入(Total Premium)達3314億元，均較去年同期成長3%，預估皆排名業界第二。

單看11月的初年度保費79億元，預估排名業界第三，總保費收入270億元，預估排名業界第二。

富邦人壽保障型及分期繳商品推動成果亮眼，累計前11月的初年度等價保費收入(FYPE)達482億，年成長4%，預估排名業界第二。

11月底淨值比率逾10%，RBC逾400%，整體資本水準維持良好。

●台北富邦銀行

11月稅後淨利23.6億元，累計前11月稅後淨利347.7億元，分別較去年同期成長34%及20%，續創單11月及累計前11月稅後淨利歷年新高紀錄，主係核心業務動能穩定。

累計前11月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期年增13%及14%，帶動營收雙位數成長。

放款表現方面，海外、中小企業及個人放款成長帶動全行放款年增12%；手續費淨收益中，累計前11月財富管理收益年增雙位數，主要來自基金及分期繳保險商品貢獻，信用卡受惠海外旅遊及消費提升，簽帳金額穩定增加。截至11月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為989%。

●富邦產險

11月稅後淨利5.9億元，累計前11月稅後淨利62.8億元，較去年同期成長80%，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。

業務表現方面，11月整體簽單保費51.8億元，年成長7%，其中，工程險因掌握綠能保險商機，年成長84%，表現最為亮眼；車險及商業火險業務亦展現優於市場的穩健動能。

累計前11月簽單保費收入632.9億元，年成長4%，簽單市佔率24%，持續位居市場領先地位。

●富邦證券

11月稅後淨利11.1億元，受惠成交量持續放大，台股加權指數同步創新高（28,554點），推升證券金融資產獲利表現亮眼，單月獲利已連續6個月突破10億元。

累計前11月稅後淨利達97.6億元，年增3%，續創單月及累計同期歷史新高。

國泰金 主要子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券、國泰投信11月獲利皆創歷年同期新高；今年以來各子公司核心業務動能強健，國泰世華銀行、國泰產險、國泰投信累計稅後淨利皆逾去年全年，創歷史新高紀錄，國泰證券亦創同期新高。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

●國泰人壽

11月稅後淨利105.8億元，累計前11月稅後淨利597.9億元。單月獲利強勁，主要反映資本利得及經常性收益挹注。

11月受AI龐大資本支出及科技股估值過高疑慮升溫影響，股市明顯修正，加上缺乏完整官方數據評估，恐影響Fed政策走向，市場波動加劇；惟國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，並在經常性收益挹注下，整體獲利表亮眼。

另受外資匯出影響，台幣單月貶值2.1%，有利外匯價格變動準備金快速累積，截至11月累積餘額逾850億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。

資本方面，11月淨值比逾9%，RBC亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。

保險業務方面，11月的初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為150億元及45億元，維持強勁增長動能。

●國泰世華銀行

11月稅後淨利33.4億元，累計前11月稅後淨利417.5億元，年成長13%。

受惠於放款成長及資金成本控制得宜，淨利息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷售動能延續，信用卡簽帳金額穩定成長，聯貸收入亦增加，整體淨手續費收入表現亮眼。

主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。

截至11月底逾放比率為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為1057%。

●國泰產險

11月稅後淨利5億元，累計前11月稅後淨利續創新高，達36.2億元，年成長45%。

業務方面，11月簽單保費29.2億元，累計前11月簽單保費360.1億元，年成長7%。車險及工程險累計簽單保費分別年成長5%及40%。

●國泰證券

11月稅後淨利4.7億元，累計稅後淨利40.5億元，創歷年同期新高。

單月獲利表現佳，主要受惠台股與複委託市場交易活絡，帶動經紀、自營、承銷業務獲利成長。

截至11月底，台股累計經紀市占率達4.40%，複委託成交量突破2兆元，雙雙創下歷史新高，且維持複委託市占第一。

展望未來，國泰證券將致力提升客戶投資體驗，並在審慎控管風險的前提下，穩健推進自營與承銷業務，強化整體營運動能。

●國泰投信

11月稅後淨利2.2億元，累計前11月稅後淨利25.5億元，年成長14%，總管理資產規模2.4兆元，年成長7%。

(17:55更新)

最後公布獲利的台新新光金控，11月自結稅後淨利約52億元，累積前11月稅後淨利及每股稅後淨利(EPS)分別為339億及1.79元。

各子公司獲利概述如下：

●台新銀行

11月稅後淨利19.1億元，累積前11月稅後淨利195.9億元，年增17%，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。

截至11月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為838.15%。

●台新人壽

11月稅後淨利6.9億元，主係投資收益表現佳挹注本月獲利；累計前11月稅後淨利30.5億元，較去年同期增加，主係今年6月保險局暫行措施而收回責任準備金約53億元，並增提外匯價格變動準備金26億元則略為抵銷。

●台新證券

11月稅後淨利1.2億元，與上月相較減少，主係證券市場指數下降，致營業證券與衍生工具處分損失增加；累積前11月稅後淨利18.3億元，較去年同期減少，主係國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。

●新光銀行

11月稅後淨利6.6億元。今年以來存放業務動能穩健，財富管理業績持續成長。資產品質維持穩健，截至11月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1031%。

●新光人壽

11月稅後淨利15.4億元，7/24~11/30累計稅後淨利44.6億。受惠於大盤波動，公司掌握波段操作，藉機實現資本利得，並於經常性收益的挹注下，整體收益強勁。

●元富證券

11月稅後淨利2.2億元，與上月相較減少，主係大盤回檔，自營部門持有部位回檔較深，致投資收益減少。7/24~11/30累計獲利約21.3億元。

台新新光金重申，依國際財務報導準則第3號(IFRS 3,企業合併)規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括: 可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。

惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

