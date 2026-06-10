富邦金前5月獲利創新高！調整後獲利超越歷年全年 EPS飆11.36元

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富邦金控今天公布5月自結獲利，合併稅前淨利191.1億元、稅後淨利157.7億元。累計前5月合併稅前淨利1008.6億元、稅後淨利878.5億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為6.27元。

透過其他綜合損益按公允價值衡量(Fair Value through Other Comprehensive Income，FVOCI)之股票處分損益，富邦金控5月賺入219.6億元，累計前5月獲利713.3億元。

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若加計這些股票處份獲利，富邦金控5月調整後獲利377.3億元，累計前5月調整後獲利1591.8億元，超越歷年全年獲利表現，調整後每股稅後盈餘（EPS）11.36元。

此調整項是反映FVOCI股票處分損益，不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，仍屬可分配盈餘來源之一，調整後獲利與接軌IFRS 17前之獲利表現更具可比性。

至於各子公司營運表現，其中，台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信單5月及累計前5月獲利皆創歷史同期新高；富邦人壽單5月及累計前5月調整後獲利亦創下歷史同期新高紀錄。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

●富邦人壽 5月稅後淨利78.2億元，累計前5月稅後淨利538.9億元；加計單5月及累計前5月FVOCI股票處分損益211.4億元及695.7億元後，單5月調整後獲利為289.6億元，前5月調整後獲利為1234.6億元。

本月獲利表現強勁，單5月及累計前5月調整後獲利均創下歷年同期新高，除CSM(合約服務邊際，亦即保險合約的未來利潤)攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，受惠台股5月漲幅近15%並再創新高，持續實現部分資本利得。

匯市方面，美伊談判持續，且台灣基本面強健，外資延續匯入，帶動5月美元兌台幣貶值0.8%，匯率波動可由外匯價格變動準備金因應。後續將持續關注市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。

個體累計前5月的初年度保費收入(First Year Premium)達704億元，較去年同期成長31%，總保費收入(Total Premium)達1857.6億元，較去年同期成長18%。

單看5月的初年度保費130.6億元，較去年同期成長43%，總保費收入355.9億元，較去年同期成長21%，累計及單月預估皆排名業界第二。

富邦人壽持續聚焦保障型及分期繳商品銷售，累計前5月個人健康及傷害險較去年同期成長15%，初年度等價保費收入(FYPE)達245.2億元，預估排名業界第二。

●台北富邦銀行 5月稅後淨利41.6億元，年增56%，累計前5月稅後淨利205.4億元，較去年同期成長31%，續創歷史新高。

利息淨收益方面，今年以來存、放款動能維持強勁，餘額較去年同期均成長18%，同時在淨利差提升帶動下，累計利息淨收益較去年同期成長27%，手續費淨收益方面，受惠資本市場持續熱絡，保險及基金等財富管理商品銷量穩健成長，帶動累計整體手續費淨收益較去年同期成長37%。

累計前5月營收逾440億元，年成長27%。

截至5月底逾放比率0.11%，備抵呆帳覆蓋率1115%。

●富邦產險

5月稅後淨利8.9億元，累計前5月稅後淨利46.4億元，續創歷史同期新高；加計FVOCI股票處分損益後，單5月調整後獲利16.1億元及累計前5月調整後獲利59.2億元，主要來自優異承保獲利表現及投資收益貢獻。

5月整體簽單保費57.4億元，年成長5%，其中，水險憑藉專業風控服務及深耕客戶需求，單月簽單保費較去年同期成長85%表現最為亮眼，傷健險及工程險業務亦展現優於市場的穩健動能。

累計前5月簽單保費收入333.7億元，年成長8%，簽單市佔率25%，蟬聯市場龍頭地位。

●富邦證券 5月稅後淨利20.1億元，累計前5月稅後淨利84.2億元，較去年同期大幅成長218%。單月及累計獲利雙雙再創同期新高。

受惠5月台股日均成交量突破1.6兆元，1-5月台股日均成交量達1.18兆元，帶動經紀及財管業務收入合計較去年同期成長121%。

此外，5月台股延續多頭走勢，指數續攻新高，單月上漲5806點，推升金融資產部位收入年增逾6.7倍，整體營運表現展現強勁成長動能。

●富邦投信 5月稅後淨利1.8億元，累計前5月稅後淨利7.5億元，分別較去年同期成長58%和78%，5月單月及累計獲利雙雙創歷年同期新高，並刷新今年以來單月最佳表現。

5月獲利長主要受惠於資產管理規模續擴大，至5月底正式突破1.5兆元里程碑，再創歷史新高。

國內股權(含ETF)類型基金規模占比達53%，較去年同期顯著成長125%，其中以006208富邦台50、0052富邦科技為主要成長動能，規模分別較去年同期成長98%和982%，帶動整體獲利顯著提升。

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