富邦金創投處分ACP Barite股權 獲利91萬美元

富邦金融控股公司（2881）子公司富邦金控創投處分ACP Barite Investment L.P.股權，交易總金額達1591萬美元，處分利益為91萬美元。富邦金總經理韓蔚廷於19日下午3時45分發布此項重大訊息。

根據公告內容，此次交易於19日完成，並經富邦金董事會於同日通過。交易標的為ACP Barite Investment L.P.股權，交易相對人為ACP Barite Investment L.P.，雙方並無關係人關係。富邦金表示，此次處分目的為投資回收。

富邦金指出，本次交易決定方式及價格參考依據為補充協議約定及價格合理性意見書，決策單位依內部管理辦法規定辦理並提董事會決議。交付或付款條件則依據補充協議約定。此次處分後,富邦金控創投對該標的持有數量為零，持股比例為0%。

會計師事務所群悅會計師事務所會計師簡合瑩出具意見，未對本次交易提出非合理性意見。簡合瑩會計師開業證書字號為金管會證字第6691號。富邦金強調，本次交易並未涉及營運模式變更，過去一年與交易相對人無交易紀錄，未來一年將視市場情況及公司策略而定。

截至目前為止，依公開發行公司取得或處分資產處理準則第三條所列之有價證券投資占富邦金最近期財務報表中總資產比例為0.9341%，占歸屬於母公司業主之權益比例為1.1968%。本次交易無董事表示異議，且非關係人交易。

