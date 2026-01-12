富邦金去年稅後賺1208億 累計EPS為10.77元連17年稱冠金控業

富邦金控今（12）日公布獲利自結數，去年12月稅後純益1.4億元、年減98.7%，去年稅後純益1208.5億元、年減19.9%，累計每股稅後純益（EPS）為10.77元，連續17年居金控業全年EPS第一。

富邦金的人壽子公司去年12月稅後淨損51.1億元，銀行、證券與產險子公司合計稅後純益29.9億元，富邦金卻能稅後小賺1.4億元，媒體問箇中短差的19.8億元由誰貢獻？富邦金表示，金控連結稅制的所得稅利益約占18億元。

富邦金核心子公司富邦人壽去年12月稅後淨損51.1億元，反映富壽按金管會規定增提去年稅前盈餘30%至外匯價格變動準備金，這部分增提金額約281億元。

富壽去年 12 月股票與基金處分利益逾 260 億，全年逾 1600 億

若無上述281億元的增提影響數，富壽去年12月稅前盈餘約210億元，稅後純益逾190億元，反映富壽去年12月國內外股票及基金資本利得共逾260億元，主要來自國內外股票處分利益。

富壽去年稅後純益625.5億元、年減39.1%，反映國內外股票資本利得逾1400億元，若加計基金，去年資本利得逾1600億元。

富壽去年12月增提281億元外準金，加上新台幣對美元去年12月貶值3分有匯兌利益，富壽去年12月底外準金餘額攀抵1420億元，較11月底逾1110億元明顯走高。

另外，富壽並未投資委內瑞拉債券，投資於中南美洲其他國家的債券並無信用風險顯著增加之情況，故按一般減損損失進行評估。

北富銀單月、累計獲利，雙創史上同期新高

台北富邦銀行去年12月稅後純益15.6億元、年增6.1%，去年稅後純益363.3億元、年增19.5%，單月與累計獲利金額均創史上同期新高。

北富銀表示，去年12月淨利息收入年增26%、整體淨手續費收入年增5%、財富管理淨手續費收入年增16%；累計數方面，去年淨息收年增14%、整體淨手收年增13%、財管淨手收年增12%，表現相當亮眼。

富邦證去年12月稅後純益8.3億元、年增40.7%，去年稅後純益105.9億元、年增5.7%，單月與累計獲利金額雙刷歷年同期新高。

承銷成長強勁，富邦證年兩年賺逾百億

富邦證連續兩年稅後純益突破百億元，去年12月稅後純益年增40.7%，主因經紀商品收入及自營部位利益增加所致。

累計數方面，富邦證去年經紀手續費收入109.29億元、年減2.1%、自營收益17.27億元、年增1.1%、承銷收益15.61億元、年增40.79%。

富邦產險去年12月稅後純益6億元、年增225.0%，去年稅後純益68.8億元、年增127.8%，主要為核保利潤成長所貢獻。

富邦產去年核保利潤年增16.09億元，投資收益年增3.01億元。

