富邦金又有大動作？香港子公司砸3000萬美元投資基礎證券

富邦金控今（18）日晚間6點06分發布重訊，代子公司富邦銀行(香港)有限公司公告取得資產基礎證券投資案，交易總金額達3000萬美元。此次投資標的為Bayfront IABS VII Pte Ltd發行之資產基礎證券，投資決策經執行信貸委員會於11月12日核決通過。

根據公告內容，富邦銀行(香港)與交易相對人SOCIETE GENERALE SA進行此筆交易，雙方為非實質關係人。交易條件為於交割日一次付清交付，無特殊契約限制條款。富邦金控表示，本次交易決定方式根據證券發行條款，價格則依市場行情決定。

此項投資案的具體目的，富邦金控在公告中明確指出，是為了「投資於具有永續性要素的資產基礎證券，以獲得合理的回報」。截至目前，富邦銀行(香港)累積持有本次交易證券金額達3000萬美元，資金來源為營運資金。

富邦金控在公告中提及，過去一年內與交易相對人無交易紀錄，未來一年的交易情形將視市場狀況及公司策略而定。此次投資案並非關係人交易，且不涉及營運模式變更。

