富邦金年度徵才6900人！首度招募AI數位服務組

富邦金「2026年聯合徵才計畫」正式啟動，以「Lead the Next」為主題，號召具備前瞻視野與行動力的金融新世代加入。今年度富邦金控暨各子公司預計招募約6,900位金融專業人才，「富邦MA儲備幹部計畫」今年需求人數近70名，不僅再創新高，更首度招募AI數位服務組別，展現儲備未來數位金融戰力的決心。

富邦金總經理韓蔚廷表示，因應金融產業數位轉型與創新發展，富邦金控將積極延攬金融創新、資訊科技、數據科學等金融科技專業人才，加速儲備數位與數據關鍵戰力，同時擴大招募風險控管專業人才，積極強化營運韌性。

此外，在整體徵才布局上，職缺涵蓋銀行法人金融與個人金融儲備人才、壽險業務、證券營業員、產險通路與營業人員等核心業務領域；並持續推動多元實習計畫，提供學生暑期或在學期間參與金融實務運作的機會，協助校園菁英提早銜接職場、累積實戰經驗，為未來職涯奠定穩固基礎。

備受市場高度關注的「富邦MA儲備幹部計畫」旨在培育有助企業永續經營的高潛力人才，提供2年2次升遷、首年即挑戰百萬年薪的機會。今年「2026富邦MA計畫」需求規模再創新高，預計招募28組、近70名儲備幹部，職缺橫跨金控、銀行、人壽、產險、證券、期貨、投信及海外等多元事業單位，展現富邦金控持續深耕關鍵人才培育、打造未來領導梯隊的長期承諾。

富邦MA計畫推出22年以來，已培育數百位菁英出任金控及各子公司要職，如擔任事業單位總經理、投資單位副總經理以及各領域單位主管。以台北富邦銀行為例，因應近年海外版圖擴張，2025年韓國首爾辦事處開業，澳洲雪梨分行、日本東京分行及印度分行亦積極籌備中，極需具備外語能力、高學習力及跨文化適應力儲備人才，近年已有多名MA於培訓後即外派至不同海外分行。

「2026富邦MA計畫」即日起開放收件，職缺重點包含經營管理、法人業務、金融商品、金融交易、投資管理研究與數位數據科技等類型。

其中首次招募的組別包括：「投信行銷業務組」尋求嚮往投信產品行銷企劃、通路合作與媒體策略的生力軍；「人壽AI數位服務組」號召欲探索加速AI技術應用於各類客服管道與平台的有志之士加入；「銀行風險管理組」鎖定嚮往市場風險即時監控與預測發展、量化風險模型與金融防禦機制的菁英；「證券投資銀行組」招募熱衷上市查核、股權規劃、海內外籌資服務及輔導評估IPO/SPO案件的承銷專家；「人壽私募基金暨策略投資組」邀請嚮往成為私募基金暨策略投資研究員的潛力之星加入。

