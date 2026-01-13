富邦金徵才6900人 儲備幹部計畫首度納入AI組別

（中央社記者蘇思云台北13日電）富邦金2026年聯合徵才計畫正式啟動，富邦金今天宣布，今年富邦金暨各子公司預計招募約6900名金融專業人才，同時，富邦MA儲備幹部計畫今年需求人數近70名，再創新高，更首度招募AI數位服務組別，展現儲備未來數位金融戰力的決心。

富邦金控今天發布新聞稿，今年人才招募主軸為 「Lead the Next」，號召具備前瞻視野與行動力的金融新世代加入，富邦金控暨各子公司今年預計招募約6900名專業人才。

富邦金總經理韓蔚廷表示，因應金融產業數位轉型與創新發展，富邦金將積極延攬金融創新、資訊科技、數據科學等金融科技專業人才，加速儲備數位與數據關鍵戰力，同時擴大招募風險控管專業人才，強化營運韌性。整體徵才布局上，職缺涵蓋銀行法人金融與個人金融儲備人才、壽險業務、證券營業員、產險通路與營業人員等核心業務領域。

富邦金指出，「富邦MA儲備幹部計畫」目的在於培育有助企業永續經營的高潛力人才，提供2年2次升遷、首年即挑戰百萬年薪的機會。富邦MA計畫推出22年以來，已培育數百名菁英出任金控及各子公司要職，如擔任事業單位總經理、投資單位副總經理以及各領域單位主管。

2026富邦MA計畫需求規模再創新高，預計招募28組、近70名儲備幹部，橫跨金控、銀行、人壽、產險、證券、期貨、投信及海外等多元事業單位。

富邦金表示，2026富邦MA計畫即日起開放收件，收件至3月31日止，職缺重點包含經營管理、法人業務、金融商品、金融交易、投資管理研究與數位數據科技等類型。

其中，富邦金揭露首次招募的組別，包括「投信行銷業務組」尋求嚮往投信產品行銷企劃、通路合作與媒體策略的生力軍；「人壽AI數位服務組」號召欲探索加速AI技術應用於各類客服管道與平台者加入；「銀行風險管理組」鎖定嚮往市場風險即時監控與預測發展、量化風險模型與金融防禦機制的人才。

富邦金目前為台灣市值第一大的金融控股公司，連續17年穩居台灣金控業每股盈餘獲利龍頭。富邦金也打造多元友善職場，每年投入近新台幣1.5億元生、育補助，提供每胎新生兒10萬元補助、6歲以下子女每年津貼2.4萬元。（編輯：楊蘭軒）1150113