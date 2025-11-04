富邦金挺體育 運動員勇敢逐夢

富邦金控集結旗下贊助選手組成「富邦Dream Team」已正式成軍，近期各項賽事選手們頻傳捷報；2025富邦長春公開賽日前落幕，有「富邦Dream Team」高球選手盧建順參賽、潘政琮也驚喜現身；2025全國運動會、世界舉重錦標賽等重大賽事也已順利落幕，「富邦Dream Team」選手郭婞淳、陳冠伶、李智凱、張綺文優異表現更是振奮人心，充分展現富邦金控「正向力量、成就可能™」品牌精神。

富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，同時擁有職籃（富邦勇士）、職棒（富邦悍將）、成棒（富邦公牛），除冠名和主辦多項國際賽事，更積極培育及贊助許多台灣菁英選手，是台灣最挺體育的企業之一。

「富邦Dream Team」成員橫跨舉重、體操、鐵人三項、高球等領域，目前共支持14位職業及業餘選手，今年贊助金總計逾1700萬元，具體落實企業支持台灣體育的決心。

富邦長春公開賽圓滿落幕，「富邦Dream Team」高球選手盧建順參賽14年，更與旅美高球名將潘政琮參加「青少年傳承營」，親自指導年輕選手，分享實戰經驗與心法，展現運動傳承的正向力量。

舉重女神郭婞淳10月於世界舉重錦標賽58公斤女子舉重級別以抓舉96公斤、挺舉128公斤、總和224公斤，在挺舉、總和獲得2面銅牌；隨後在全運會女子64公斤舉重級別中，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤奪金牌，挺舉與總和皆刷新大會紀錄，在挺舉項目更是久違地再成功舉起130公斤。

郭婞淳表示，今年7月至10月間，她歷經新傷與舊傷交錯的恢復期，訓練中身體狀態起伏不定，但在團隊的協助下，逐漸找回穩定的力量與節奏。今年全運會的挺舉項目表現，對她不僅是技術上突破，更代表著長期傷勢與自我懷疑中重新站穩腳步，「這個成績讓我知道，我還可以再拚下去。」她希望持續透過自身經驗，讓更多年輕選手看見「努力與信念」的力量。