富邦金控深耕藝術 富邦美術館榮獲《CANS》亞洲年度之最

富邦美術館館長翁美慧榮獲「2025 亞洲當代年度最佳主理人（Best Art Chief Executive Officer (CEO) & Founder）」殊榮。(富邦金控提供)





富邦金控除深耕金融本業持續交出亮眼成績之外，亦長期投入文化藝術與公共教育。旗下富邦美術館自 2024 年5 月正式開館以來，短短一年八個月內，即在亞洲藝術圈與國際專業媒體中獲得高度關注。近日，《CANS 藝術新聞》公布「2025 亞洲當代年度之最」評選，富邦美術館獲選為年度重要觀察案例之一，同時富邦美術館館長翁美慧自九位亞洲重量級藝術機構主理人入圍者中脫穎而出，獲得「年度最佳主理人」，展現富邦長期深耕文化藝術的承諾與用心，獲得國際藝壇的肯定。

在本屆評選中，《CANS 藝術新聞》特別指出，富邦美術館能在極短時間內被國際辨識，關鍵不在於規模或話題操作，而在於長期策展方向清晰、展覽品質穩定，並成功累積觀眾信任。評選認為，這樣的發展模式，在近年亞洲新成立的私人美術館中相當罕見，也顯示企業若以長期視角投入文化公共性，能產生具深度與延續性的社會影響力。

同時，富邦美術館館長翁美慧於《CANS》最後一輪票選中，獲得評委一面倒地選票，榮獲「年度最佳主理人」，並被評為「最受觀眾青睞的臺灣當代私人美術館」。評語指出，其角色不僅是美術館的經營管理者，更是在學術策展、國際合作與大眾溝通之間，建立穩定平衡的文化主理人，讓一座全新的美術館得以迅速被觀眾與專業界共同認可。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦長期支持藝術與文化發展，早於1997年即成立藝術基金會，以「分享」和「教育」為初衷，期盼讓藝術成為生活日常，並將此精神融入企業治理中，希望持續累積城市文化資本、培育人才，同時為社會留下可延續的文化能量及資產。

館長翁美慧則表示，謝謝國際藝術媒體的肯定，也感謝富邦對美術館的支持，歷經十年累積而成的富邦美術館，不僅是一份贈予民眾的禮物，更象徵一處連結全球藝術視野的入口，此次肯定將成為持續深化藝術教育、豐富觀眾體驗與創造長遠文化價值的動力。

展望 2026 年，富邦金控將持續支持富邦美術館深化其策展高度與公共角色。目前美術館正推出三檔年度重點展覽——「步入永恆」、「共鳴」與「常玉典藏展」。三大展覽皆以「光」為共同主軸，引導觀眾踏上一段「由存在出發、回到自我」的藝術精神旅程，一次縱覽現代與當代藝術的重要脈絡。

「步入永恆」展以「永恆」為題，回應存在、時間、運動與精神性等跨越世代的核心議題。展覽動線依序引領觀眾進入賈科梅蒂、米羅與考爾德三位藝術家的創作世界，展現作品之間的對話與深厚情誼。本次難得呈現米羅多元媒材的創作樣貌，包含首次於亞洲曝光的彩繪青銅雕塑《人物》（Personnage）及從未在台露面的巨幅掛毯。瑪格基金會執行長抵台觀展亦盛讚不已，直言原置於戶外的雕塑在展間中彷彿被賦予新生，觀眾此次無須遠赴海外，即可近距離欣賞珍貴原作。

「共鳴」與「常玉典藏展」則透過豐富的現當代作品，引領觀眾看見內在之光，前者以樂高積木、霓虹燈、黃銅等 22 種少見而多元的創作媒材，使作品隨視角轉換，交織出截然不同的視覺層次，其中不可錯過艾未未運用 37 萬個樂高積木打造近7米寬的《最後的晚餐（粉紅）》（The Last Supper in Pink）；後者聚焦常玉稀有且逾30年來從未公開亮相的「粉紅時期」作品。常玉被視為二十世紀最重要的亞洲現代主義藝術家之一，其結合東方筆觸與西方色彩的獨特語彙在國際間備受推崇，自創且獨一無二的粉紅色彩語彙尤具代表性。本次展覽特別精選動物與花卉題材，呈現常玉最為純粹的藝術語言，並透過線條、構圖與留白節奏，展現其在東方文化精神與現代視覺語言之間的細膩平衡，誠摯邀請觀眾親臨感受其獨特魅力。

