富邦金控股東常會完成第十屆董事改選並通過114年度盈餘分配案 普通股每股配發4.25元現金股利

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富邦金控(2881)今(12)日舉行115年股東常會，會中通過114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，普通股每股配發4.25元現金股利，現金股利居金控業之冠，亦追平本公司歷史最高紀錄。同時，富邦金控股東常會今日完成第十屆董事選舉，當選董事共15席，包含外部董事9席、獨立董事6席，維持董事會之獨立性與多元性，展現公司治理標竿地位。

富邦金控114年度稅後淨利為新台幣1,209.4億元、每股盈餘8.37元，連續17年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭。今日股東常會通過普通股每股配發現金股利4.25元，現金股利配發率50.8%，合計分派59,531,301,046元。特別股股息方面，富邦金控發行甲種特別股股息年率為4.58125%、乙種特別股股息年率重設前3.6%、重設後4.465%、丙種特別股股息年率3.0%，合計特別股股息分派金額3,964,130,961元。今日股東常會並授權董事長依實際狀況訂定除息基準日。

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本次股東會亦完成第十屆董事改選，由蔡明興、蔡明忠、曾銘宗、韓蔚廷、林福星、蔡承儒、胡曉嵐、連堂凱、姚淑文、王儷娟、李書行、莫兆鴻、張心悌、葉匡時、管中閔當選為董事。其中胡曉嵐、連堂凱、姚淑文為臺北市政府法人代表；王儷娟、李書行、莫兆鴻、張心悌、葉匡時、管中閔為獨立董事 。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控除了致力提升經營績效，更積極落實公司治理，不但是台灣最早引進獨立董事制度的上市公司，董事會成員的獨立性與多元化亦是業界典範。在第十屆15席董事成員中，獨立董事仍維持與第九屆相同，共有6席，其中有2位獨董候選人是本屆新加入，包括：國立臺北大學法律學院教授張心悌及前國立臺灣大學校長管中閔。另外4位連任的獨董為：前金管會檢查局及銀行局局長王儷娟、長庚大學管理學院院長李書行、現任台北富邦銀行常務暨獨立董事莫兆鴻及中華大學講座教授葉匡時。本屆董事會由具備金融、產業、學術及公共事務等多元背景之專業人士組成，持續強化董事會專業性與獨立性，提升經營決策與長期發展能力。

此外，為因應公司營運成長及長期策略發展需求，今日股東常會亦通過長期資金募集案，授權董事會依市場狀況及未來公司資金需求籌措長期資金，其發行股數以不超過15億股為原則，以提升資本彈性並強化財務結構。

蔡明興表示，114年全球經濟面臨國際經貿政策調整、地緣政治風險及市場波動等不確定因素，惟在AI產業發展帶動投資與出口成長下，台灣整體經濟仍維持穩健成長態勢。在此環境下，富邦金控持續展現穩健經營成果，截至2026年3月底，富邦金控總資產逾13兆元，資產報酬率與股東權益報酬率分別為1.04%及14.01%，加計FVOCI權益工具處分稅後損益，調整後資產報酬率與調整後股東權益報酬率，分別為2.05%及27.70%。

蔡明興指出，富邦金控持續深耕台灣市場，並穩步拓展亞洲佈局，透過銀行、保險、證券與資產管理業務整合，提供全方位金融服務，並透過金融科技導入提升服務效率與客戶體驗。114年4月完成富邦投信與日盛投信合併案，帶動投信資產管理規模成長。

富邦金控總經理韓蔚廷於股東會中報告公司營運展望。(富邦金控提供)

除了亮眼的經營績效，富邦金控亦持續以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略推動綠色金融與永續治理，並積極參與國際永續倡議，強化氣候與自然風險管理能力。在具體行動上，富邦金控自2022年成為RE100成員，承諾2040年海內外據點全面使用再生能源，並於2025年提出更積極的脫碳時程，訂定2030年底前退出燃料煤相關產業、2040年底前退出非典型油氣產業之目標，攜手產業永續轉型。富邦金控深耕永續經營的成果也備受國際肯定，已連續9年入選道瓊領先指數「世界指數」成分股，並連續2年獲選《時代雜誌(TIME)》「全球500大永續企業」。

展望2026年，富邦金控將在兼顧風險管理並尋求穩健業務成長的目標下，持續深耕台灣、佈局亞洲市場，並深化數位轉型與金融創新，同時持續評估併購與參股機會，穩步朝「成為亞洲一流金融機構」的目標邁進。

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