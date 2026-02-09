富邦金攜手子公司 春節五不護資產

農曆新年將至，詐騙集團趁勢翻新手法，富邦金控持續攜手子公司推動多項防詐機制，致力為台灣社會建構更安全的金融環境；為協助民眾識詐，提醒民眾在春節團圓之際提高警覺，謹記「五不防詐守則」，即不接不明來電、不點可疑連結、不聽保證獲利、不怕威脅恐嚇、不給個資密碼，共同守護辛苦賺來的血汗錢。

富邦金控資訊安全處指出，詐騙手法出現明顯轉變，媒體型偽冒（59％）成為主流；不法集團利用AI深偽技術模仿公眾人物，於社群平台散布投資詐騙資訊，其次為釣魚型與APP偽冒（33％），透過簡訊、電郵誘導民眾點擊連結並輸入個資。

廣告 廣告

為強化防詐力道，富邦金控導入AI科技與「24小時偵測即時通報」機制，主動攔截異常品牌與肖像盜用行為，並串聯政府《數發部網路詐騙通報查詢網》，在損害發生前即時阻斷風險；統計顯示，2025年全年成功偵測並下架877件偽冒案件，年增近8成成效顯著。

富邦人壽為壽險業首家導入內政部警政署165反詐騙系統平台，客戶臨櫃辦理保單借款、解約等金流業務時，能即時評估是否為潛在詐騙受害人，並啟動關懷機制。另推出「指定聯絡人」服務，針對高齡與特定業務即時通知緊急聯絡人，強化資產保護。

富邦產險提醒，近期有不肖人士假冒公司名義販售「債保契約」假保單，聲稱繳交手續費即可貸款。富邦產險澄清「無此商品」，呼籲民眾提高警覺，可撥打0800-009-888查證，公司亦透過官網、防詐簡訊與多元宣導活動，持續強化民眾識詐意識。

因應假股票抽籤、不肖LINE投資群組、假獲利截圖等詐騙手法，富邦證券透過官網、社群與分公司同步宣導，提醒投資人接獲陌生投資邀請或連結時保持警覺；富邦證券亦啟用官方簡訊短碼「68588」，協助辨識官方訊息來源，並提供0800-088-268客服專線供查證。