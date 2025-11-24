富邦金法說》富壽Q4股票投資，持續關注AI與產業龍頭股

富邦金控今（24）日舉辦線上法說會，核心子公司富邦人壽投資規劃部資深協理鮑華玲答覆法人詢問時表示，富壽第四季股票投資策略會持續關注AI類股跟產業龍頭股，仍以區間操作為主。

富邦金控總經理韓蔚廷隨後答覆媒體詢問時也說：「我們對於整體AI產業基本面的看法還是樂觀的。」

估我國今年經濟成長率逾5.5%

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，預估台灣今年經濟成長率將超過5.5%，預期明年整體經濟表現大概跟今年差不多，但今年經濟成長率基期較高，明年可能放緩。

廣告 廣告

他並表示，美國聯準會（Fed）2022～2023年調高聯邦資金利率21碼至5.25～5.5%，預估這次降息循環大約9～10碼，Fed已在2024年降息4碼，2025及2026年預估合計降息5～6碼，聯邦資金利率將降至3%左右的中性利率水準。

4Q伺機加碼美元債券

鮑華玲說，預期美國仍有發債需求，所以美債殖利率高點回落以後還是維持高檔區間整理，後續將觀察經濟數據變化跟Fed降息發展，視市況與利率水準適時增加美元債券投資。新台幣債券部分，已於今年第三季開始建置，以鎖定利率。

鮑華玲說，富壽的新錢投報率目前維持在5.3～5.5%，另外，新台幣計價的ETF債券約占總投資資產5.17兆元的7.5%，也就是3878億元。富壽今年9月底金融資產未實現利益約700億元。

避險策略持續累積外準金

避險策略方面，鮑華玲說，富壽已經改用外匯價格變動準備金新制，避險成本僅會反映經常性避險成本跟固定提存兩個項目，匯兌損益不會反映在損益表。隨著新台幣匯率逐步走穩，富壽的外準金9月底餘額770億元，10月底增至876億元，抵禦外匯波動能力大幅上升，策略上會持續累積與擴大外準金的規模。

鮑華玲說，如果明年Fed降息方向不變，預期富壽的經常性避險成本會持續下降。經常性避險成本主要反映Fed降息幅度與台美利差。

富壽今年9月底的債券與現金部位占外幣金融資產比重86.2%，其中，採用傳統避險工具，也就是外匯交換（Swap）與無本金遠期外匯（NDF）的比重合計約占31.8%。

接軌時 CSM餘額 ，仍未揭露

法人也關心富壽CSM（合約服務邊際，主要來自死差益與費差益）的累積情況，富邦人壽資深副總許芸菁表示，因為市場還有一些變化，目前暫時無法提供數字。她說，富壽接軌後CSM每一年釋放到稅前盈餘的比率大概是中至高個位數。另外，接軌時的負債成本若用資產基礎來看，將小於2.3%。

富邦金控投資人關係部資深協理王家慧答覆媒體詢問時亦指出，富壽今年新契約CSM目標500億元，今年前9月已經超過400億元，目前按照目標推進當中。富壽的商品策略採分紅跟策略型雙主軸發展，為回應客戶需求及厚實CSM增長，外幣保單、分紅保單與期繳型保單，都是持續推動的重點方向。

許芸菁說，富壽預估明年元旦接軌時，富壽的新一代清償能力指標ICS（資本適足率）大概在125～150%之間，另外，富壽目前擺在AC科目的債券，若用成本基礎來看，比重超過8成，接軌後負債面須用市價評價，預期AC科目債券占8成以上的比率會往下降。

許芸菁並表示，預期明年元旦接軌時的公司淨值，會低於目前的淨值，因金管會規定，採用責任準備金計提調整的壽險業者，今年底須從今年全年稅前盈餘提撥30%到外準金，另外，富壽明年元旦接軌時，預期還會有一筆有利影響數可轉至外準金。因為外準金與CSM均為負債項目，所以淨值會走低，但若把稅後CSM加上來，調整後的淨值會比目前淨值要高。

更多風傳媒報導

