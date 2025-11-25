富邦金法說／獲利亮眼明年配息有4.25元？韓蔚廷：股利政策「以現金為主」不變！如何看台股後市？

富邦金(2881)週一舉行法人說明會，前9月稅後淨利909.1億元，每股盈餘（EPS）6.23元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠。 談到外界關心的股利政策，能否配出4.25元？富邦金總經理韓蔚廷表示：「仍以現金股利為主並無改變」，並說明目前正進入年度預算編製，將同時考量整體業務發展與股東期待，「預計於明年第一季提供較為明確的說明」。

富邦金配息表現

富邦金配息

圖/玩股網

富邦金旗下子公司營運表現亮眼，富邦人壽前9月稅後淨利位居市場第一；台北富邦銀行前9月稅後淨利續創歷年同期新高；富邦證券重要業務市場排名維持前三大；富邦產險稅後淨利年增48.6%。

韓蔚廷看台經濟「相當亮眼」 但警示關稅風險

談到對台灣經濟的展望，會中富邦金首席經濟學家羅瑋表示，今年台灣受資通訊產品出口帶動，全年經濟成長率可望逾5.5%，不確定性在2026年有望趨緩，惟仍需留意聯準會政策與地緣政治等變數。

廣告 廣告

韓蔚廷看台灣今年成長表現則表示「相當亮眼」，對明年景氣仍持樂觀看法，動能可望延續。不過，他也分析若拆解結構，近年成長主要由「AI相關資訊產業外銷」驅動，投資與消費等面向仍待觀察，部分亦受美國關稅架構演變影響。

他強調，較大的外在變數為「美中關稅談判」，台灣與中國在多數出口品項存在競爭關係，且台廠亦有自中國出貨的供應鏈布局，後續結果可能對台灣形成間接影響。

台股震盪屬健康修正 AI長線趨勢不變、富邦金續強化收益與避險

談到股市，韓蔚廷表示，台股近來震盪「屬於正常修正」，由於先前漲幅集中於特定族群，漲多後回檔有助健康。他重申，AI仍是長期趨勢，基本面看法不變，但「基本面與市場節奏不必然同步」，投資人應留意部位控管、審慎應對波動。

在資產配置上，他指出公司「大方向不變」，對股、不動產與債券的策略未見急劇調整；第四季通常較前三季偏弱，但今年10月績效表現優於歷年同期，明年將在既有基礎上持續努力。整體而言，富邦金對台灣經濟與AI產業維持正向評估，同時以穩健節奏動態檢視外部關稅與政策變化，兼顧成長與風險管理。

北富銀利差穩步改善 資產負債結構調整見效

談到銀行端體質與收益，北富銀指出今年前三季淨利差較去年同期擴大約3個基本點，全年有望達成原訂目標，至於利差改善主因在資產負債結構調整，包括：資產端增加個人授信、負債端則降低高利率美元定存占比。

在香港分行的部分，受美元升息影響利差今年承壓，但預期可維持現有水準。就利率變動敏感度而言，美元降息對收入與利差影響大致中性；若台幣降息一碼、其他因素不變，對利息收入約有10億元的負面影響。

壽險外幣保單占比逾5成 外匯準備金突破876億元

在壽險端方面，第三季外幣保單占整體FYP（新契約保費）逾5成（扣除投資型後逾6成），公司估計接軌IFRS 17時淨值將低於IFRS 4，但「稅後CSM納入後的調整後淨值」可望高於IFRS 4。外匯價格變動準備金9月底餘額約770億元，10月進一步增至約876億元，將持續累積以強化匯率波動的吸收能力。

在投資與資產配置上，富邦金評估美國經濟與就業仍穩健、利率自高點回落後恐於高檔區間整理；後續將視利率與市況「適時加碼債券」以提升經常性收益。

穩健加碼債券提升收益 AI族群仍是股市核心佈局

在股市方面則延續「審慎樂觀」的態度，聚焦AI受惠族群與產業龍頭，採區間操作。此外，為降低幣別錯配與避險成本，第三季已提前增配國內債券部位，台幣計價債券ETF占比約7.5%；壽險投資的「避險前經常收益報酬率」目前約5.3～5.5%。

韓蔚廷並補充，再保攤回相關議題已協商完成，預計第四季可望告一段落，研判不致對評等造成重大影響。整體而言，富邦金將在穩健配息前提下，兼顧收益韌性與資本紀律，動態微調股債比與避險策略，持續提升經常性收入與風險承擔品質。





更多今周刊文章

中鋼股價10年新低，跌到17.X元「股東卻攀高130萬」，為什麼大家還敢買？老牌定存股未來只剩一條生路

回收舊鞋、舊衣舊包包「全家超商咖啡、茶葉蛋免費一整年」！活動日期、參加方法、寄送步驟教學一次看

普發一萬郵局領現11/24上路！首週採分流，臨櫃如何領、領取流程、必帶證件一次看...能否代領？