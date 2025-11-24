富邦金總座：壽險委託投信代操規模增家研議中、併購標的仍會看2要素

富邦金控。資料照



富邦金公布第三季財報。前9月稅後淨利909.1億元，每股盈餘6.23元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠！對於金管會推進壽險委託投信代操強化金融韌性，富邦金控總經理韓蔚廷表示，過去壽險的確有委託投信代操，也有相當績效，未來會考慮增加規模，目前研議中。

至於對近期金融市場整併，像是玉山金併購三商壽的看法，韓蔚廷說明，產業整併對市場發展是好事，富幫金的併購策略沒有改變，國內外能夠發揮綜效，且評價合理的標的，就會評估考量。

截至2025年9月底，富邦金控總資產逾12.4兆元、年成長5.0%，淨值9,434億元，普通股每股淨值達62.02元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0.99%與12.80%。富邦人壽前9月稅後淨利位居市場第一；台北富邦銀行前9月稅後淨利續創歷年同期新高；富邦證券重要業務市場排名維持前三大；富邦產險稅後淨利年增48.6%。

金管會正積極發展資產管理業務試圖打造「金融盾」，其中，壽險業委託本地投信代操的新模式，希望以之提升台灣投信業的國際影響力。韓蔚廷說明，壽險是有委託投信代操，也有相當績效，未來會考慮增加規模，不過，目前都還在研議中。

