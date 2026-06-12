富邦金股東會拍板！管中閔、葉匡時雙雙當選獨董 藍營政治人物受矚目

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國內金控龍頭富邦金今（12）日召開股東常會，完成新一屆董事會改選。其中最受關注的焦點之一，是前台大校長管中閔與前交通部長葉匡時雙雙當選獨立董事。兩位曾在國民黨執政時期擔任重要公職的人物，同時進入富邦金董事會，也讓這場金融圈改選受到市場與政壇關注。

事實上，富邦金董事會早在4月底便已通過提名名單，今天股東會正式完成改選程序後，管中閔與葉匡時也確定成為富邦金新一屆六席獨立董事成員之一。

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本次富邦金共選出15席董事，包括9席董事與6席獨立董事。一般董事名單包括富邦金董事長蔡明興、副董事長曾銘宗、富邦集團董事長蔡明忠、富邦金總經理韓蔚廷、富邦人壽董事長林福星、富邦人壽副董事長蔡承儒，以及台北市政府財政局長胡曉嵐、法務局長連堂凱與社會局長姚淑文。

六席獨立董事則包括前金管會檢查局長王儷娟、長庚大學管理學院院長李書行、前花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻、前交通部長葉匡時、台北大學法律學院教授張心悌，以及前台灣大學校長管中閔。

其中，管中閔無疑是本次改選最受矚目的人物之一。

管中閔曾任國發會主委、行政院政務委員與台灣大學校長，2018年因台大校長遴選風波捲入備受矚目的「卡管案」，成為當時藍綠政治攻防焦點，也讓他從學界人物逐漸成為全台熟悉的公眾人物。

卸下台大校長職務後，管中閔持續活躍於公共議題討論，近年經常公開批評民進黨政府施政，從能源、經濟到兩岸政策均曾提出尖銳批判，也因此成為具有高度政治色彩且經常引發爭議的公眾人物。

另一位當選獨董的葉匡時，則曾任交通部長、高雄市副市長，長期投入交通政策、公共行政與企業治理工作，在馬英九政府時期是重要政務官之一。

由於兩人都具有鮮明的藍營背景，因此此次同時當選富邦金獨董，也引發外界討論。

不過，從富邦金角度來看，此次改選仍反映董事會專業組成的考量。六席獨董涵蓋金融監理、法律、學術、企業管理與公共政策等不同領域背景，希望藉由多元專業提升董事會監督功能與治理能力。

富邦金近年獲利表現穩健，2025年稅後淨利突破1200億元，每股盈餘達8.37元。今年股東會也通過每股配發4.25元現金股利，維持國內金控業領先地位。

因此，今天這場股東會除了高股利政策受到股東關注之外，另一個引發市場討論的焦點，就是管中閔與葉匡時正式當選獨董。

從台大校長到交通部長，從學界到政界，兩位藍營政治人物同時出現在富邦金獨立董事名單中，也讓這場原本屬於金融圈的董事改選，多了一層政治觀察意味。

（圖片來源：三立新聞網、葉匡時臉書）

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