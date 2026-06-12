富邦金股東會通過配息4.25元 蔡明興：居金控業之冠

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（中央社記者曾筠庭台北12日電）富邦金今天舉行115年股東常會，完成董事改選並通過每股配發4.25元現金股利案。董事長蔡明興表示，去年富邦金稅後淨利達新台幣1209.4億元、每股盈餘（EPS）8.37元，連續17年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭，這次配發4.25元現金股利，不僅追平富邦金歷史最高紀錄，也居金控業之冠。





富邦金今天舉行股東常會，蔡明興致詞表示，去年全球經濟面臨國際經貿政策變動、地緣政治風險及市場波動等挑戰，但受惠AI發展帶動產業投資與出口動能，台灣經濟仍維持穩健成長，富邦金也持續展現穩健經營成果。

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蔡明興指出，富邦金去年稅後淨利1209.4億元、EPS為8.37元，雙雙居金控業之冠，並連續17年蟬聯金控業每股獲利的龍頭。今天股東會提請通過每股配發現金股利4.25元，不僅為金控業最高，也追平富邦金歷史最高紀錄。





蔡明興表示，截至今年5月底，富邦金累計稅後淨利已達878億元，EPS為6.27元；若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）股票處分損益，調整後獲利累計前5月達1590億元、EPS達11.36元，已打破過去歷年全年獲利紀錄。他表示，今年剩餘7個月仍將持續努力，希望繳出更好的成績。





股東會也完成第10屆董事改選，由蔡明興、蔡明忠、曾銘宗、韓蔚廷、林福星、蔡承儒、胡曉嵐、連堂凱、姚淑文、王儷娟、李書行、莫兆鴻、張心悌、葉匡時、管中閔當選為董事。





其中胡曉嵐、連堂凱、姚淑文為台北市政府法人代表；王儷娟、李書行、莫兆鴻、張心悌、葉匡時、管中閔為獨立董事。





蔡明興表示，富邦金控除了致力提升經營績效，更積極落實公司治理，不但是台灣最早引進獨立董事制度的上市公司，董事會成員的獨立性與多元化亦是業界典範。第10屆15席董事成員中，其中有2位獨董候選人是本屆新加入，包括台北大學法律學院教授張心悌及前國立台灣大學校長管中閔。





展望後市，蔡明興表示，富邦金除持續深耕台灣市場，也積極推動區域布局，透過異業結盟與金融科技挹注創新發展強化競爭力，並持續評估購併及參股機會。他指出，富邦投信去年4月完成與日盛投信合併後，管理資產規模已由約8000億元擴大至1.5兆元，展現整併效益。





蔡明興表示，富邦金將持續兼顧風險控管與業務成長，深耕台灣市場並布局亞洲，以金融科技與永續發展作為成長動能，朝亞洲一流金融機構目標邁進。（編輯：潘羿菁）1150612