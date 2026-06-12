富邦金股東會配息4.25元 蔡明興為股價抱屈

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[NOWNEWS今日新聞] 富邦金控今（12）日舉行股東常會，會中通過普通股每股配發4.25元現金股利，現金股利居金控業之冠，亦追平公司歷史最高紀錄。同時，富邦金也完成第10屆董事選舉。展望明年股利，董事長蔡明興也明確表示，會比今年更高，只是即便富邦金股價已突破百元，他仍為自家股價抱屈，今（2026）年前5月調整後每股稅後盈餘（EPS）11.36元，「現在股價還滿低的」，他覺得合理股價本益比應該12倍以上，也希望朝第2個百元邁進。

今年配發4.25元現金股利 明年有望更高

富邦金去年稅後淨利1209.4億元、每股盈餘8.37元，連續17年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭。今日股東常會通過普通股每股配發現金股利4.25元，現金股利配發率50.8%。在特別股股息方面，富邦金發行甲種特別股股息年率為4.58125%、乙種特別股股息年率重設前3.6%、重設後4.465%、丙種特別股股息年率3.0%，今日股東常會並授權董事長依實際狀況訂定除息基準日。

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展望明年股利政策，蔡明興說，公司希望以調整後盈餘40%至50%作為發放基礎，並順應股東偏好將以「現金股利」為主，預期在獲利成長之下，股利有機會優於今年。

富邦金股東會改選15席董事 當選名單公布

富邦金今日也完成第10屆董事改選，當選董事共15席，包含外部董事9席、獨立董事6席，由蔡明興、蔡明忠、曾銘宗、韓蔚廷、林福星、蔡承儒、胡曉嵐、連堂凱、姚淑文、王儷娟、李書行、莫兆鴻、張心悌、葉匡時、管中閔當選為董事，其中胡曉嵐、連堂凱、姚淑文為台北市政府法人代表；王儷娟、李書行、莫兆鴻、張心悌、葉匡時、管中閔為獨立董事。

蔡明興表示，富邦金除了致力提升經營績效，更積極落實公司治理，不但是台灣最早引進獨立董事制度的上市公司，董事會成員的獨立性與多元化亦是業界典範。在第10屆15席董事成員中，獨立董事仍維持與第9屆相同，共有6席，其中有2位獨董候選人是本屆新加入，包括國立臺北大學法律學院教授張心悌及前國立台灣大學校長管中閔。

另外，4位連任的獨董為前金管會檢查局及銀行局長王儷娟、長庚大學管理學院院長李書行、現任台北富邦銀行常務暨獨立董事莫兆鴻及中華大學講座教授葉匡時。這屆董事會由具備金融、產業、學術及公共事務等多元背景的專業人士組成，持續強化董事會專業性與獨立性，提升經營決策與長期發展能力。

此外，為因應公司營運成長及長期策略發展需求，富邦金股東會也通過長期資金募集案，授權董事會依市場狀況及未來公司資金需求籌措長期資金，其發行股數以不超過15億股為原則，以提升資本彈性並強化財務結構。

富邦金股價偏低 董座蔡明興：本益比12倍以上才合理

蔡明興會後受訪時也提到，今年各子公司至5月獲利都突破新高，尤其證券因股市成交量大，每月經常性獲利超過25億元，還不包自營商賺的都放在OCI其他損益項目，以前也不會想像證券每個月可賺20億元以上，這已經是銀行賺的水準。

不過，蔡明興也為富邦金股價抱屈，本益比應該不到10倍，相較科技股30倍、50倍、70倍、100倍，「我們相對非常便宜，甚至有偏低現象」。至於台灣金控業股價本益比多少才合理？富邦金現在淨值股價比約1.2至1.3倍，本益比10倍以下，以國外金融股來說，壽險都有10倍至12倍，銀行15至20倍，12倍以上應該是很合理，這跟30、50倍比起來還是很低。





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