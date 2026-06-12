富邦金股東會》蔡明興看公司股價「還滿低的」：本益比12倍以上才合理、盼往200元邁進

連續17年穩居國內金控業獲利王的富邦金控，近來股價漲勢凌厲，今（12）日早盤一度上衝至129元歷史新高，不過，富邦金控董事長蔡明興於股東常會後媒體聯訪時說「我們（富邦金）現在股價其實是還滿低的」，從國外經驗來看，富邦金的合理本益比（P/E）在12倍以上，當然希望富邦金可以往200元邁進。

富邦金今年前5月每股稅後純益（EPS）若從調整後獲利（當期稅後純益＋FVOCI股票資本利得稅後數）計算，已有11.36元，蔡明興說，他講富邦金股價偏低是因為，「我們（富邦金）現在 看起來本益比（PE）應該是不到10倍，因為才5個月（累計EPS）就11塊多，科技股都是30倍、50倍、70倍、100倍，我是說以這樣子來比較的話，我們相對應該是股價非常合理的，甚至有偏低的現象。」

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他說，從股價淨值比（P/B）來看，富邦金可能在1.2倍、1.3倍左右，本益比（P/E）則是10倍以下。國外比較沒有金控架構，如果看國外的壽險公司，本益比都在10倍到12倍，銀行可能都在15倍以上、20倍，「所以如果平均起來，我想（富邦金的本益比）12倍以上應該是合理的，至少比（科技股的）三、五十倍來講還是很低。」

前 5 月調整後 EPS 已賺 11.36 元，還有 7 個月可攻高

富邦金控今日上午舉行股東常會，隨著該公司近來股價大幅上漲，今日早盤一度上衝至129元歷史新高，媒體於聯訪時劈頭就問蔡明興對富邦金股價的看法，他說，以富邦金今年前5月調整後獲利（當期稅後純益＋FVOCI股票資本利得稅後數）11.36元來講，「我們現在股價其實是還滿低的，因為才5個月，我們還有7個月可以努力再創造一個更好的成績。」

媒體接著問蔡明興，富邦金股價是不是有可能再往第二個百元邁進？他說：「我當然希望，我當然希望能夠不辜負各位股東期望。」接著談起，有此期待主因富邦金的主要子公司前5月稅後純益都突破新高，就是很平均，連包括海外的富邦銀行香港、大陸的富邦華一銀行都創下新紀錄，而且業務都有雙位數以上成長，包括銀行、壽險甚至證券，「我們的證券現在因為成交量大，每個月經常性的獲利都超過20億，這還不包括自營業務的損益，因為我們自營部位都放在OCI、放在其他損益項下。」

蔡明興說，以前不會想像到說，證券商一個月可以賺20億元以上，「我就開玩笑說這已經是銀行級的盈餘了，這個非常難得，當然因為現在交易量太大了。」

富邦金股利政策：調整後獲利 40 ～ 50% ，全數配現金

富邦金先前已於法說會上宣布，未來將按調整後獲利的40～50%來分配股利，並且將全數配發現金。蔡明興今日於聯訪時說，他今天在股東常會答覆小股東提問時特別提到，「我們希望照調整後的盈餘40～50%來分配股利，因為調整後的盈餘其實才是真正的盈餘，因為OCI項下的調整後盈餘是已經實現的盈餘（註：指FVOCI股票資本利得），雖然放在未分配盈餘，它就是可分配盈餘的一部分，其實就是盈餘的一部分，這個數字是比較準的，這個數字是跟去年、跟過去年度一致的比較標準。」

富邦金今年全數配發現金股利4.25元，媒體問明年股利是否有機會比今年更好？蔡明興聞訊後笑著連續說了三個對，接著表示，「如果以今年來看，我們調整後的盈餘現在已經11塊多了，當然我們會期望明年的股利比今年更好。」至於配發的形式，他也重申將全數配發現金股利，「目前我們順應股東的要求，他們比較喜歡現金股利。」

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