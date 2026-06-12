富邦金股東會》蔡明興談投資SpaceX：短期可能套牢，長期前景非常好

富邦金控核心子公司富邦人壽今年6月9日公告，擬於上限6億美元額度內參與申購Space Exploration Technologies Corp.（簡稱SpaceX）於美國Nasdaq掛牌之普通股初次公開發行（IPO），富邦金控董事長蔡明興今（12）日於股東常會後媒體聯訪時表示，投資SpaceX，短期可能套牢，長期則是前景非常好。

談 SpaceX 優勢：太空產業獨占領導者

蔡明興說，不可否認，SpaceX的估值（valuation）很高，但它是太空產業的獨占領導者，其研發的火箭可以重複多次使用，所以它的發射成本最低。SpaceX不但發射自己的火箭，還幫別人發射，也幫美國的NASA（國家航空暨太空總署）發射。「我看它的CFO（財務長）接受訪問，他說他們公司要把發射成本降低到現在已經很低的成本的十分之一，作為將來要在太空建設算力中心的基礎。」

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蔡明興說，SpaceX下一步如果能夠把算力中心放到月球或是放在天空，「那這個就不得了，因為算力的成本會大幅降低，散熱的需求比較少，只要把熱排除，排到天空裡面就好，因為天空是負40度或是負400度，很冷。」

誇馬斯克天才，過去講的都有實現

蔡明興稱許SpaceX的創辦人Elon Musk，「我覺得他就是一個天才，過去的講法沒人會相信，大家都說他吹牛，但是他都有實現，只是會稍微晚幾年實現而已。他的預期也許是稍微比較樂觀一點，但是最後都會實現。」

若願意擺 10 年，前景非常好

蔡明興說，富邦人壽也去參與申購SpaceX的IPO，「這個股票（指SpaceX）我覺得是這樣子，短期你可能會套牢，因為它估值是滿高的；長期來講你如果願意擺3年、5年，甚至你願意擺10年，我覺得這股票應該前景是非常好，因為它是少數的獨占事業，它等於獨占這個space industry（太空產業），這是非常少看到的事情。」

蔡明興說，他看了一些研究報告，都認為其他的公司在火箭的發射上面都落後SpaceX 10年。像最近Amazon創辦人Jeff Bezos創立的私人航太公司Blue Origin試射火箭就失敗了，「剛升空就墜落，所以這個東西其實沒有那麼簡單。我去參觀過它（SpaceX）在加州的工廠，製造過程真的是非常複雜，要做一個火箭其實沒有那麼簡單，而且還要能夠不墜落，就是你要能夠升空成功，將來還要能夠送些很重的東西到天空去。」

蔡明興說，他覺得SpaceX是一個特殊的投資標的，「Elon Musk的群眾就是說，一則很相信他，一則就是不相信。SpaceX的IPO，開放了35%給散戶認購，散戶好像是認購超過五、六倍，因為他的Tesla（特斯拉電動汽車公司）就有50%以上是散戶，他的忠心支持者散戶居多，個人戶都對他很有信心。」

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