富邦金股東會》通過配息4.25元 蔡明興：明年股利有望更好、股價現在還便宜

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[Newtalk新聞] 富邦金控（2881）今（12）日舉行股東常會，會中通過 2025 年度營業報告書、財報與盈餘分派案。同時，完成第十屆金控董事選舉，當選董事共 15 席（外部董事 9 席、獨立董事 6 席），維持董事會之獨立性與多元性。









同時，富邦金會中通過配息，每股普通股將配發 4.25 元，現金股利追平本公司歷史最高紀錄，也是居金控業之冠。現金股利配發率 50.8%，高於前一年；合計要分派約新台幣 595.31 億元；特別股股息方面，富邦金甲種特別股股息年率為 4.58125%、乙種特別股股息年率重設前 3.6%、重設後 4.465%、丙種特別股股息年率 3.0%，合計特別股股息共要分派約新台幣 39.64億元。並授權董事長依實際狀況訂定除息基準日。

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股利有望向上 董座為股價抱屈









對於有股東關切股利發放情況，富邦金總經理韓蔚廷說明，股利發放是以調整後盈餘為原則，配發率 40%～50%，主要考量業務發展及主管機關的資本適足率要求。集團深刻瞭解股東對現金股利回報的期望，會在業務發展與股東期望之間取得平衡。過去幾年，富邦人壽保留較高的資本做轉換，今年因應新會計制度（IFRS 17），未來盼在法令允許及主管機關同意下，壽險能上繳更多股利讓金控的股利再向上調整。

















營運表現方面，富邦金控去年度稅後淨利為 1,209.4 億元、每股盈餘（EPS）8.37 元，每股獲利連 17 年蟬聯國內金控之冠。日前，金控公告五月調整後獲利 377.3 億元，累計前五月稅後純益 1,591.8 億元，已超越歷年全年獲利表現，調整後每股稅後純益（EPS）11.36 元。









蔡明興表示，去年全球經濟面臨國際經貿政策調整、地緣政治風險及市場波動等不確定因素，不過國內在 AI 產業發展帶動投資與出口成長下，整體經濟仍維持穩健成長態勢。集團也在此環境下持續展現穩健經營成果，至今年三月底，富邦金控總資產逾 13 兆元，資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為 1.04%、14.01%，若加計 FVOCI 權益工具處分稅後損益，調整後資產報酬率與調整後股東權益報酬率，分別達 2.05%、27.7%。









富邦金今盤中暫報 122 元，下跌 3.5 元或 2.79%，盤中最高一度來到 129 元。雖股價續創歷史新高，但蔡明興仍對股價表現抱屈，他表示，對比科技股的本益比 30、50、70 倍，國外壽險公司 10～12 倍、國外銀行股 15～20 倍水準，而富邦金才 10 倍左右，認為金融股合理本益比可達 12 倍以上；以今年前 5 月 EPS 11 元來看，「現在股價其實還滿低的，今年才 5 個月，我們還有 7 個月可以努力，再創造一個更好的成績」，並提到會努力朝「第二個百元價」邁進。

















張心悌、管中閔入選新任獨董









本屆股東會另一項重點還有董事選舉，董事名單包括：富邦金董事長蔡明興、富邦集團董事長蔡明忠、富邦金副董事長曾銘宗、富邦金總經理韓蔚廷、富邦人壽董事長林福星、富邦人壽副董事長蔡承儒、台北市政府財政局局長胡曉嵐、台北市政府法務局局長連堂凱，以及新任董事台北市政府社會局局長姚淑文。









獨董當選名單為：前檢察局長王儷娟、長庚大學管理學院院長李書行、前花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻、交通部前部長葉匡時，以及新任台北大學法律學院教授張心悌，以及前臺灣大學校長管中閔。









蔡明興表示，除了致力提升經營績效，集團更積極落實公司治理，不但是台灣最早引進獨董制度的上市公司，董事會成員的獨立與多元化亦是業界典範。本屆 15 席董事成員中，獨董席次仍維持與第九屆相同（6 席），其中 2 位獨董候選人張心悌、管中閔是本屆新加入。另外 4 位連任的獨董：王儷娟、李書行、莫兆鴻及葉匡時。本屆董事會由具備金融、產業、學術及公共事務等多元背景之專業人士組成，持續強化董事會專業性與獨立性，提升經營決策與長期發展能力。









此外，為因應集團營運成長及長期策略發展需求，富邦金會中亦通過長期資金募集案，授權董事會依市場狀況以及未來公司資金需求籌措長期資金，其發行股數以不超過 15 億股為原則，以提升資本彈性並強化財務結構。









蔡明興指出，集團控持續深耕台灣市場，並穩步拓展亞洲佈局，透過銀行、保險、證券與資產管理業務整合，提供全方位金融服務，透過金融科技導入提升服務效率與客戶體驗。去年四月，富邦投信與日盛投信完成合併案，帶動投信資產管理規模成長。今年將持續深耕台灣、佈局亞洲市場，深化數位轉型與金融創新，並持續評估併購與參股機會。









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