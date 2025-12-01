富邦金：明年Fed可能降息至3% 難達疫情前超低區間

（中央社記者呂晏慈台北1日電）富邦金控首席經濟學家羅瑋今天表示，預測Fed明年有可能降息2至3碼，使美國基準利率達到3.0%的水準，但仍難回到疫情前的超低區間；若台灣經濟成長動能不如預期，不排除央行可能在明年上半年降息半碼。

富邦金上午舉行2026富邦財經趨勢論壇。羅瑋表示，隨著美國總統川普各項政策明朗化，美國聯準會（Fed）動向更為清晰，明年全球經濟不確定性下降，將維持溫和成長，各國央行貨幣政策調整接近尾聲，同時，須留意區域地緣政治及國際貿易關係變化。

廣告 廣告

羅瑋表示，預測Fed明年有可能降息2至3碼，使美國基準利率達到3.0%的水準；新任Fed主席上任後會積極採取各項措施，若其更積極降息使基準利率達2.5%，無須太過驚慌，因這是為了避免限制性利率過高，影響美國經濟成長動能，若降息幅度超過5碼以上，須特別小心，此時將不再是預防性降息，而是避免美國經濟陷入衰退的降息。

羅瑋提到，接下來必須留意Fed人事布局，若Fed獨立性及政治干預貨幣政策的疑慮升高，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致美元微笑曲線整體向下平移。現階段美元指數（DXY）維持在99左右，後續若歐元、日圓上揚，美元指數將稍微下滑一些。

羅瑋表示，經過多年量化寬鬆與疫情期間的超寬鬆政策後，市場逐漸意識到「超低利率」並非新常態。隨著人口結構改變、供應鏈重組與減碳降排等結構性因素發酵，即便Fed逐步降息，利率水準也難回到疫情前的超低區間，這將對企業估值、資金成本與資產配置策略帶來長期影響。

展望明年經濟成長，羅瑋說明，明年主要國家包括美國、歐元區、日本、中國經濟前景表現與今年相當，台灣今年受惠於資通訊產品出口帶動基期較高，預估明年經濟成長率約2.5%至3.0%。

羅瑋預測今年央行將維持利率不變，他說，若市場出現比較劇烈的震盪波動，經濟成長動能不如預期，不排除央行可能在明年上半年降息半碼；至於新台幣動向，有機會緩步走升，但仍需視外資動向及出口商拋匯情形而定。

羅瑋提到，若比較外資匯入金額及因台股上漲所產生的價值增幅，約為1比3，代表著外資獲利豐厚，持有台股成本非常低，倘若遇到國際金融重大事件，在缺錢、被迫要賣出台股時，那股力量會非常的可怕；不過台灣資通訊產業表現還是非常好，現階段不必過度擔心。

觀察台灣房市政策，羅瑋提到，央行第七波選擇性信用管制措施似乎已有效果，後續會逐步放寬。

此外，羅瑋提醒，明年第1季金融市場可能出現類似今年3、4月般劇烈波動的走勢，6大觀察重點包括，法人機構1月實現獲利調節部位；其次是明年1月30日美國兩黨協商期限屆滿，若協商未果聯邦政府關門時間可能超過今年的43天；第3是明年1月底將公布第4季經濟成長率，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害可能為市場帶來震撼。

羅瑋表示，第4是明年2月科技股公布財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發科技股波動；第5是農曆新年長假年後可能出現補漲或補跌；最後是Fed人事變化及政策動向，將引領市場氛圍出現重大轉變。（編輯：張均懋）1141201