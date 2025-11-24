富邦金：股利政策以現金為主 看好明年景氣動能

（中央社記者呂晏慈台北24日電）富邦金今天舉行法說會，總經理韓蔚廷表示，股利政策仍會以現金股利為主，目前正在籌編預算階段，將會考量整體業務發展需要及股東期望，預估今年景氣動能將延續至明年，不過美中關稅談判結果是變數之一，談判結果可能影響台灣經濟表現。

富邦金今天舉行第3季法說會，截至9月底，富邦金總資產逾新台幣12.4兆元、年增5%，淨值9434億元，普通股每股淨值達62.02元。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為0.99%與12.8%。

富邦人壽也揭露前3季資產配置成果，總投資資產為5.17兆元，其中，國內股票、國外股票投資報酬率上看24.22%與19.85%，均超越大盤指數。觀察損益表，富邦人壽前9月實現股票資本利得為1114.29億元，債券等固定收益類則已實現損失0.55億元。

富邦人壽指出，目前現金維持相對較高水位，將視市況動態調整資產配置；避險組合部分，下半年以來美元逐步走穩，同時在外價金新制下，外匯利益全數提存，有利於累積外匯準備金，強化抵禦外匯波動的能力。

對於股利政策，富邦金總經理韓蔚廷說，股利政策仍會以現金股利為主，目前正在籌編預算階段，也會考量整體業務發展需要及股東期望，預計明年第1季向外界報告。

韓蔚廷並於法說會後記者會補充，由於明年度將接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），放在OCI（其他綜合損益）的股票投資利得，可以作為股利分配的基礎，因此勢必會做相應調整，但整體股利政策仍不變。

面對近期金融市場併購消息不斷，韓蔚廷表示，市場能做進一步整合，對整體發展是好事，而富邦金仍持續觀察國內外潛在投資標的，只要對整體營運有綜效、評價合理，都會列入考量。

對於明年整體經濟情勢預測，韓蔚廷表示，今年台灣整體經濟成長相當亮眼，預估明年動能將持續；不過近年台灣經濟成長除了人工智慧（AI）相關產業出口，其他方面並沒有特別突出，且投資及消費仍受美國關稅政策影響，需要再觀察。

韓蔚廷表示，中美關稅談判結果為另一變數，台灣與中國出口存在競爭關係，也有許多台灣廠商從中國出口，其談判結果也可能影響台灣經濟表現。

富邦金首席經濟學家羅瑋提到，市場對美國總統川普政策的不確定性明顯放緩，加上各國央行降息循環預計明年將告一段落，在此氛圍下，明年整體經濟表現會與今年差不多，儘管因台灣今年經濟成長率基期高，明年可能會有放緩的狀況，但整體結構仍非常健全。

針對金管會鼓勵壽險業者委託投信代操議題，韓蔚廷提到，過去富邦投信有替富邦人壽代操部分資金，整體績效非常好，目前富邦人壽正與富邦投信討論，如何進一步增加投信代操的規模，正進行整體評估討論中。（編輯：潘羿菁）1141124