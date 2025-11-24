富邦金「股利」將更高？ 總座24日親曝「這點」可做為分配基礎

富邦金24日以92.0元作收，漲3.30元。（圖／富壽提供）

富邦金（2887）今（24日）舉行2025年第三季法說會，總經理韓蔚廷表示，第四季的績效通常是整年較淡，但今年到目前為止已較歷年為佳，金控與子公司會繼續努力。股利政策待明年一月董事會比較能確認，明年度壽險公司接軌IFRS17、ICS，放在OCI股票投資利得，是可以作為股利分配的基礎，會做這部分的調整，但股利政策是沒有改變的。

富邦金今天以92.0元作收，漲3.30元，漲幅達3.72%，成交量達99,700張，前一個交易日則為75,717張。

廣告 廣告

富邦金控2025年10月份自結稅後淨利179.2億元，累計今年前10月稅後淨利1,088.4億元、每股盈餘為7.51元，雙雙續居金控業之冠。

富邦集團11月22日甫於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，金控年投入逾5億元支持國內體壇發展，富邦金董事長蔡明興表示，其實今年到目前盈餘已有1400億元，比去年同期更好，只是受到9月匯率波動影響，累計今年前10月稅後淨利1,088.4億元；而去年是1508億元，若不計算外匯，有信心全年獲利，挑戰去年歷史新高。

富邦金2024年稅後淨利為1508.2億元，每股盈餘（EPS）10.77元，每股配發 4.25元現金股利及0.25元股票股利，合計每股配發4.5元。

回顧蔡明興在今年6月主持股東會中，對於小股東希望股利配息高一點的直球答說「我也想配息很多，可是金管會規定……希望金管會能夠開放在人壽配息多一些」「我也有很多富邦金股票，配息多一點對我也有好處，我也希望配高一點，大家一起來努力，希望主管機關隨著接軌新制有新的思維」等說明內容看來，加上金控總座今天法說會上給予CTWANT記者的說明，給予富邦金股民許多想像空間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

TWICE子瑜講內心話落淚 團員心疼：講一小時也可以

芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義

「熱心網友」代辦普發1萬快速入帳 他一刷存摺傻了：實在太可惡