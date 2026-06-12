富邦金115年股東常會通過配息案 (圖)
富邦金12日舉行115年股東常會完成改選、通過每股配發4.25元現金股利案。董事長蔡明興表示，富邦金連續17年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭，這次配發4.25元現金股利，不僅追平富邦金歷史最高紀錄，也居金控業之冠。
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中央社記者曾筠庭攝 115年6月12日
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