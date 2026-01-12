富邦金2025年淨利1369億元 超過一半靠富邦人壽貢獻 富邦證獲利創歷史新高

富邦金控2025年全年合併稅前淨利1,369.4億元，稅後淨利1,208.5億元，每股稅後盈餘(EPS)為8.36元（圖片來源／信傳媒資料庫）

富邦金控2025年全年合併稅前淨利1,369.4億元，稅後淨利1,208.5億元，每股稅後盈餘(EPS)為8.36元。由於2025年獲利受到人壽大幅增提外價金影響甚鉅，單12月自結合併稅後淨利1.4億元，反映當月人壽提存一次性外價金281億。若排除人壽全年提列外價金影響數(不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額)，富邦金控擬制性全年稅前淨利約1,934億。

富邦人壽2025年12月稅後淨損為51.1億元，累計全年稅後淨利為625.5億元。2025年12月為稅後淨損，主係於2025年6月申請適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」法規，依主管機關函令規定，應就2025年度稅前盈餘之30％一次性提存外匯價格變動準備金281億元，可強化因應匯率風險之韌性，若排除此281億元影響數，則富邦人壽2025年12月之單月合併稅前淨利約為210億。

富邦人壽一次性提列準備金，否則賺更多

另由於2025年度度獲利受到大幅增提外價金影響甚鉅，若排除全年提列外價金影響數(不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額)，富邦人壽擬制性合併累計全年稅前淨利約1,200億。本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。股市方面，加權指數12月維持相對高檔，台股部位持續實現資本利得。債市方面，12月公債利率反彈後震盪整理，富邦人壽持續做好債券配置與資金管理，以穩定提升經常性收益為目標。匯市方面，國際美元回檔、與外資匯出交互影響，12月美元兌台幣小幅升值0.1％。後續將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

富邦人壽個體累計2025年初年度保費收入(First Year Premium)達1,135億元，總保費收入(Total Premium)達3,674億元，預估皆排名業界第二；單12月初年度保費85億元，總保費收入360億元，預估排名業界第二。富邦人壽商品銷售持續朝向分期繳及保障型等高CSM商品，2025年初年度等價保費收入(FYPE)達517億元，預估排名業界第二。富邦人壽12月底淨值比率逾10％，RBC逾400％，整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

銀行一年賺363億元，較2024年大幅成長近2成

台北富邦銀行12月稅後淨利15.6億元，累計全年稅後淨利363.3億元，較2024年同期成長19％，續創單12月及全年稅後淨利歷年新高紀錄。2025年北富銀各項業務動能穩健成長，其中放款規模雙位數成長及利差提升，帶動全年利息淨收益成長14％，財富管理因保險分期繳、基金銷量成長，信用卡受惠海外簽帳金額增加，帶動相關手續費淨收益成長13％，及金融市場操作績效較2024年提升，帶動整體營收雙位數成長。截至12月底逾放比率為0.12％，備抵呆帳覆蓋率為1099％，維持良好資產品質。

富邦產險2025年12月稅後淨利6.0億元，累計全年稅後淨利68.8億元，較去年同期成長128％。防疫險再保攤回已順利處理完成。公司承保及投資面均表現良好，全年保險本業收入及稅後淨利皆創歷史新高紀錄。業務表現方面，12月整體簽單保費43.8億元，全年度簽單保費收入676.7億元，年成長5％，其中工程險因掌握綠能保險商機，年成長19％，表現最為亮眼；年度整體簽單市佔率23.7％，蟬聯市場龍頭地位。

台股飆上2萬9，富邦證券獲利創開業以來新高

富邦證券12月稅後淨利8.3億元，累計全年稅後淨利達105.9億元，獲利連續兩年突破百億元，並持續改寫自1988年開業以來的歷史新高紀錄。2025年全球股市歷經震盪後快速反彈，台股指數同步走揚並屢創新高，市場交投熱絡、價量齊揚，推升證券整體營運表現，展現穩健且持續成長的獲利實力。

