富邦金7月1日除息！普通股與特別股同日入帳 領息最晚這天買

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

富邦金控除息日出爐！包括普通股與特別股，都在7月1日除息，想要參與除息的投資人，最晚要在6月30日買進，就能在7月31日入帳領錢。





富邦金普通股將配發現金股利每股4.25元，合計分配595.31億餘元。





富邦金甲種特別股現金股利，每股配發2.74875元。





富邦金乙種特別股每股配發2.57235617元。





富邦金丙種特別股每股配發1.8元。









廣告 廣告

另外，台北富邦銀行響應國家發展委員會推動之「企業投資美國融資保證機制」，於今(12)日簽訂出資意向書，以行動支持台灣企業拓展美國市場，公私協力強化企業投資環境（如上圖，北富銀提供）。





依國發會規劃內容，本機制係由政府透過信用保證方式，支持金融機構提供上限2500億美元之企業授信額度，協助赴美投資企業取得資金；機制並規劃提供企業最高五成融資保證，資金用途涵蓋機器設備等資本性支出、營運資金，以及產業聚落發展所需資金。





北富銀已於今年5月13日經董事會決議通過，出資2500萬美元參與此項計畫。北富銀表示，美國市場產業生態系完整、市場規模廣大，是台灣企業重要的海外投資目的地之一，此次響應融資保證機制，不僅是對國家政策的支持，更展現北富銀對企業海外發展需求的重視，未來將結合企業金融、跨境授信與風險管理專業，積極協助客戶穩健布局國際市場。





北富銀進一步指出，當前企業赴美投資不只是單一設廠行為，更牽動供應鏈整合、設備採購、營運資金調度及產業聚落成形等多元金融需求。藉由本次與政府協力，銀行可在兼顧授信審慎原則與風險控管的前提下，為具備實質投資需求及成長潛力的企業提供更完整的融資支持，協助台灣產業在全球競爭中持續保有韌性與優勢。







更多品觀點報導

金控前5月獲利榜出爐！逾10家創新高 富邦、國泰、元大蟬聯獲利三強

凱基金股東會通過配息1元！6月30日除息 這天入帳

