富邦金Q3財報出爐！淨利突破909億元 每股盈餘6.23元

美股周三在輝達財報公布前表現亮眼，科技股跌深反彈，投資人一邊等待AI龍頭關鍵財報、一邊消化聯準會會議紀錄釋出的「降息恐拖累抗通膨」訊號，四大指數震盪收高。道瓊工業指數上漲0.10%，標普500指數上漲0.38%，那斯達克指數上漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.82%。盤面上，Alphabet在最新一代AI聊天機器人Gemini3帶動下創歷史新高，半導體設備股則受「可能延後加徵半導體關稅」傳聞激勵普遍走揚。盤後輝達端出遠優於預期的財報與財測，第三季營收大增、GPU需求被形容為「爆量」，股價盤後大漲逾5%，台積電ADR同步走高約1.6%，為今日亞股與台股強彈提前暖身。 亞股今早全面受惠輝達利多與美股止跌上攻，日股大漲2.65%，韓股走揚1.92%，港股小幅收漲，上證指數也跟著走揚，區域市場風險偏好明顯回溫。 台股今（20）日受輝達財報利多助陣，上演報復性反彈，早盤一度大漲逾900點，終場收在27426.36點大漲846.24點、漲幅3.18%，改寫史上第二大單日漲點，成交值5779.23億元。電子權值股成為多頭主攻部隊，台積電(2330)大漲60元收1455元，聯發科(2454)勁揚25元收1185元，鴻海(2317)也上漲7.5元收236.5元，帶動AI伺服器、PCB及高階材料相關族群全面走強，盤面資金明顯回流電子權值與AI供應鏈。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 4 小時前