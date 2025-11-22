富邦集團家庭日登場！6千員工家人同樂用運動實踐永續減碳力。資料照



富邦集團今(22)日於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，以「勇續e世代 減碳悍未來」為主題，集結各公司組成8大區隊精彩競賽，吸引近6千位富邦員工和家人齊聚一堂，在推廣健康運動風氣的同時，也將永續概念融入，讓同仁們從遊戲中學習將節能減碳與資源循環的概念融入生活，為地球的永續未來盡一份心力。

富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興親臨現場，共同按下象徵永續的啟動球，開啟充滿歡笑與汗水的親子運動嘉年華。現場並邀請到富邦悍將棒球隊、臺北富邦勇士籃球隊球員代表出席與員工同樂，並由張奕、蔡文誠帶領全體運動員宣誓；Fubon Angels也應邀熱力開場表演，充分展現富邦人的精神與滿滿的運動活力。

富邦金控董事長蔡明興致詞表示，富邦金控年投入逾5億元支持國內體壇發展，運動不僅促進健康，更能培養團隊合作及永不放棄的精神，正是富邦「正向力量 成就可能TM」的品牌精神。同時，富邦金控也持續精進員工福利與照護措施，打造一個讓同仁能安心發展、家人能共同被照顧的「幸福職場」，並在今年推動「有志一同」公益平台，邀請同仁一起投入志工服務，讓公益行動成為富邦文化的一部分。

富邦集團董事長蔡明忠致詞時則指出，富邦集團運動家庭日是富邦兩年一度的重要盛事，不只是競技活動，更是富邦人彼此交流、家人同樂的好時光。「運動」與「永續」是富邦集團的兩大DNA，隨著氣候變遷導致的極端天氣越來越頻繁，永續行動更加刻不容緩。因此，富邦集團除了將ESG落實於各企業領域，更透過各種內部活動傳達永續概念，希望同仁們能以運動的活力、團隊的力量，和富邦攜手共創更永續、更幸福的未來！

根據中華徵信所近期公佈的「2025年台灣大型集團企業研究」調查，富邦集團以資產總額新台幣14兆2,502億元，連續第5年蟬連台灣第1大集團，不僅反映出富邦集團在各領域的卓越表現，也展現集團雄厚實力與穩健發展。

今年富邦集團運動家庭日以創新的方式讓「永續」真正走進生活。首次全面採用無紙化設計，活動資訊、流程、闖關遊戲、園遊會點券等均整合在APP上，既方便又環保。同時，同仁穿著之運動衣、帽、外套全部使用環保聚酯纖維製作，現場也設有免費環保餐具借用站，減少一次性塑膠餐具的使用，落實減塑、減廢與減碳。

