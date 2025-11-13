富邦集團謝年會時間確定！明年1月24日席開近2千桌 摸彩獎金上看2千萬

財經中心／李宜樺報導

富邦集團尾牙將於南北兩地連續登場，預計席開1990桌，規模震撼全場。去年摸彩獎金高達2000萬元，今年是否加碼仍成最大懸念。圖為2022年時期謝年會盛況。（圖／富邦提供）

富邦集團年度最大盛事正式敲定。集團宣布 2026 年謝年會將於 1 月 24 日在南港展覽館、1 月 31 日在高雄展覽館 連續登場，南北兩地席開共 1990 桌、參與人數突破 2 萬人，規模再度刷新財金界尾牙氣勢。今年以「富邦領航，閃耀迎新」為主題，象徵集團營運表現持續亮眼，也預告將以跨世代型態迎接下一個成長里程碑。

至於最牽動員工情緒的「摸彩獎金」仍是最大懸念。 富邦集團透露，今年獎金金額與中獎機率尚未拍板，但對照去年規模，期待值已被推到最高點。2024 年富邦一次祭出 總額 2000 萬元、超過七成中獎率，比 2023 年的 1580 萬元與五成中獎率大幅提升，不僅加碼力道強，更被員工形容是「史上最有感的一年」。因此今年外界普遍預期，富邦獎金規模至少會維持在 「2000 萬級距」，甚至不排除再度突破紀錄，這也讓尾牙尚未登場就已引爆討論度。

南北兩地大陣仗 總席數逼近兩千桌



富邦集團說明，今年依舊採雙場模式。台北場於南港展覽館一館舉行，席開約 1,600 桌，預估入場人數超過 1.6 萬人；高雄場則在高雄展覽館南館舉辦，席數約 390 桌、參與 3,900 人，總計兩地人數上看 2 萬。陣仗之大，再次展現金控龍頭的企業規模與內部凝聚力。

去年獎金兩千萬創高 今年能否續創紀錄成最大看點



對員工而言，最受矚目的永遠是摸彩獎金。去年富邦集團祭出 總獎金 2000 萬元、中獎率高達七成，比前年的 1580 萬與五成中獎率大幅躍升。今年是否維持「兩千萬級距」，甚至再度加碼，集團目前尚未公布細節，成為內部與外界共同期待的第一亮點。

富邦金續居獲利王 台灣大也繳出亮眼成績



富邦金控今年前三季累計稅後純益 1088.4 億元、EPS 達 7.51 元，依舊有望蟬聯金控獲利王；台灣大哥大同期稅後純益 105.6 億元、EPS 3.49 元，在三大電信中位居第二，電商與內容服務持續推動成長。集團整體營運穩健，也讓今年尾牙更具「亮燈感」。

重量級藝人演出保密 節目內容全面升級



富邦集團強調，今年節目設計將延續「閃耀迎新」主題，象徵能量與啟程，但表演嘉賓與節目流程仍全面保密。由於去年邀請的大咖卡司評價極高，今年是否再度找來重量級藝人，也成為員工熱議焦點。

