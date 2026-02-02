富邦集團連續十年送暖創世基金會 累積捐贈總金額突破1.2億元





為了讓更多弱勢家庭一起溫暖過好年，富邦集團自2017年起，持續捐助創世基金會「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動經費，至今年已邁入第十年，累計捐贈金額突破新台幣1.2億元！2026年捐助金額1,325萬元，其中425萬元將認捐「植愛年禮」；另外的900萬元則作為植物人常年服務經費，希望以滿滿的正向力量傳遞愛與關懷，透過企業的力量拋磚引玉，號召社會大眾一起關注弱勢族群，在此歲末年終之際，一起助力弱勢家庭溫暖過年節。

創世基金會多年來致力服務植物人家庭、寒士街友、清寒單親、獨居長輩等弱勢對象，舉辦之「植物人常年服務暨寒士吃飽30」募款活動迄今已有35年。近年來，隨著雲端發票的普及，對於主要依靠募集發票的中獎金額作為植物人服務經費的創世基金會來說，無異是雪上加霜，募集的紙本發票少了超過40%，募款進度落後，但植物人的照護、弱勢族群援助等服務一日都不能間斷，除了積極推動雲端發票的募捐行動外，穩定的企業及個人捐款對於創世更形重要。





富邦集團秉持人飢己飢的精神，自2017年起捐助創世基金會，年年不缺席至今已第十年，除持續捐贈「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動及常年服務經費外，更不定期捐贈植物人照護的必需物資，如尿布、濕紙巾等，希望以正向力量傳遞愛與關懷，呼籲社會大眾共同關懷弱勢族群，具體落實「與社會共好」的公益理念！

富邦慈善基金會鄭基男董事(右二)與前副總統陳建仁及夫人羅鳳蘋(右三右四)、創世基金會廖經倫副董事長(左一)共同送年禮與紅包至弱勢植物人家庭。(富邦金控提供)





今(2)日起創世基金會展開「植愛年禮」送禮到家活動，適逢馬年，創世以「萬馬奔騰、送禮到家開跑」為主軸，象徵愛心如萬馬奔騰般啟動。特別邀請熱心公益的哈雷車隊領騎出發，15台重機以轟隆引擎為開跑儀式吹響號角，展現馬力全開、愛不缺席的精神。由前副總統陳建仁先生、衛生福利部次長呂建德、臺北市政府社會局副局長林淑娥與富邦慈善基金會董事鄭基男一同化身送禮大使，前往植物人家庭贈送關懷年禮及祝福紅包，年禮包含7道具吉祥意涵之年節佳餚，讓弱勢家庭輕鬆享用營養又豐盛的年菜；紅包代表了大家的祝福，同時並協助這些家庭貼上吉祥喜氣的春聯，為新年打開新氣象！





富邦集團深耕台灣超過一甲子，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，長期以來透過旗下8個基金會，打造全人公益關懷的平台。其中，富邦慈善基金會是富邦集團成立的第一個公益事業單位，秉持「整合各項資源，發展慈善公益平台，持續扶助社會弱勢」的精神，整合相關資源，發揮公益平台的力量，將愛心傳遞到社會需要的角落，以正向的力量成就社會共好。

