富邦集團運動家庭日湧6千人 蔡明忠蔡明興喊出永續戰力

富邦集團今（22）日於輔仁大學舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，主題為「勇續e世代 減碳悍未來」，吸引近6千名員工與家屬齊聚，展現企業永續與運動力。活動不僅是運動嘉年華，更結合ESG理念，從服裝、餐具到遊戲設計全面落實環保，讓永續精神走進每個家庭。

蔡明興：運動是富邦文化的核心



富邦金控董事長蔡明興致詞指出，富邦每年投入逾5億元推動國內體壇，強調運動精神與企業品牌精神一致。他表示：「運動代表團隊合作與永不放棄，這就是富邦的DNA。」同時強調富邦打造幸福職場，今年推行「有志一同」志工平台，鼓勵員工化行動為公益。

富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興親臨員工籃球賽並與前四強隊伍合影。（圖／富邦提供）

蔡明忠：永續是未來競爭力



富邦集團董事長蔡明忠則表示，面對極端氣候，永續行動刻不容緩。「運動與永續，是富邦文化的兩大支柱。」他指出，本次活動全面無紙化、採環保材質服飾與餐具借用制度，希望讓永續從活動延伸到生活。

ESG融入運動嘉年華 環保從遊戲開始



今年活動以「地、水、風、火」為主題設計闖關遊戲，包括Gogoro能量轉轉腳踏車、舊物回收攤位、親子DIY等，寓教於樂。活動現場熱力四射，Fubon Angels勁舞開場，悍將與勇士球星張奕、蔡文誠帶領宣誓，全場士氣高昂。

富邦連五年蟬聯台灣第一大集團

最受同仁歡迎的3200公尺永續接力賽在富邦集團董事長蔡明忠鳴槍後起跑，熱血點燃田徑場賽道。（圖／富邦提供）





根據中華徵信所資料，富邦集團以14兆2,502億元資產總額，連續五年蟬聯台灣最大企業集團，展現穩健實力與社會責任。

員工齊拚永續接力 凝聚幸福職場力



活動壓軸為員工籃球總決賽與「3200公尺永續接力賽」，富邦人壽第四營管聯隊奪冠，證券聯隊摘下精神總錦標。蔡明忠笑稱：「富邦人的汗水，就是對未來的最佳投資。」活動在歡笑與掌聲中圓滿落幕。

富邦金控董事長蔡明興表示，運動不僅促進健康，更能培養團隊合作及永不放棄的精神，也邀請同仁投入新成立的「有志一同」公益平台，讓公益行動成為富邦文化的一部分！（圖／富邦提供）

