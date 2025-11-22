富邦集團運動家庭日湧6千人 蔡明忠蔡明興喊出永續戰力
財經中心／李宜樺報導
富邦集團今（22）日於輔仁大學舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，主題為「勇續e世代 減碳悍未來」，吸引近6千名員工與家屬齊聚，展現企業永續與運動力。活動不僅是運動嘉年華，更結合ESG理念，從服裝、餐具到遊戲設計全面落實環保，讓永續精神走進每個家庭。
蔡明興：運動是富邦文化的核心
富邦金控董事長蔡明興致詞指出，富邦每年投入逾5億元推動國內體壇，強調運動精神與企業品牌精神一致。他表示：「運動代表團隊合作與永不放棄，這就是富邦的DNA。」同時強調富邦打造幸福職場，今年推行「有志一同」志工平台，鼓勵員工化行動為公益。
蔡明忠：永續是未來競爭力
富邦集團董事長蔡明忠則表示，面對極端氣候，永續行動刻不容緩。「運動與永續，是富邦文化的兩大支柱。」他指出，本次活動全面無紙化、採環保材質服飾與餐具借用制度，希望讓永續從活動延伸到生活。
ESG融入運動嘉年華 環保從遊戲開始
今年活動以「地、水、風、火」為主題設計闖關遊戲，包括Gogoro能量轉轉腳踏車、舊物回收攤位、親子DIY等，寓教於樂。活動現場熱力四射，Fubon Angels勁舞開場，悍將與勇士球星張奕、蔡文誠帶領宣誓，全場士氣高昂。
富邦連五年蟬聯台灣第一大集團
根據中華徵信所資料，富邦集團以14兆2,502億元資產總額，連續五年蟬聯台灣最大企業集團，展現穩健實力與社會責任。
員工齊拚永續接力 凝聚幸福職場力
活動壓軸為員工籃球總決賽與「3200公尺永續接力賽」，富邦人壽第四營管聯隊奪冠，證券聯隊摘下精神總錦標。蔡明忠笑稱：「富邦人的汗水，就是對未來的最佳投資。」活動在歡笑與掌聲中圓滿落幕。
